Viernes 2 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reza el dicho “tras de gordo, hinchado y con paperas” así han quedado los profesionales de la salud del hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío que fueron notificados por la firma temporal Soluciones Efectivas del despido por ausentismo laboral.

Una de las trabajadores del centro asistencial le relató a Caracol Radio “nos parece muy injusto que en las últimas horas fuimos notificados por parte de la firma contratistas que no nos renovaban los contratos por ausentismo laboral, nosotros estuvimos 15 días en cese de actividades porque completamos tres meses sin recibir salario y las demás prestaciones y ahora por protestar nos despiden”

Somos más de 100 médicos, enfermeras, auxiliares que están indignados por esta decisión que no solo afectada a estos profesionales sino a la prestación de servicios del centro asistencial.

El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero hizo un llamado de SOS a los ciudadanos, las autoridades departamentales y nacionales porque este hospital prácticamente está convertido en un puesto de salud.

Por eso que están convocando a todos los sectores para realizar un frente común y buscar salidas a la actual situación. Añadió que la única solución no puede ser cerrar o despedir funcionarios por lo que realizó un llamado a gestionar recursos para así garantizar el servicio.

Ante los retrasos en los pagos de salarios a los trabajadores del Hospital San Camilo de Buenavista, la gerente Sandra Echeverry afirmó que no cuentan con los recursos suficientes para solventar la crisis financiera.

Indicó que la Gobernación no ha girado los recursos para apalancar la situación, no ha sido posible y eso agrava la crisis. Dijo que la población del municipio es muy pequeña por lo que el centro asistencial no es auto sostenible.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Ministerio de Salud confirmó 250 casos positivos para #COVID y 7 fallecidos, 4 en Armenia y 1 en Montenegro 1 en Calarcá y 1 en La Tebaida entre los 39 y 83 años de edad

En Armenia, sigue la preocupación por la alta ocupación de camas UCI, los 12 municipios del departamento del Quindío está con alta afectación por coronavirus

La secretaria de salud de Armenia, Lina Gil reiteró el llamado a los ciudadanos para no bajar la guardia en el autocuidado y vacunarse contra el COVID

A la fecha en Armenia, en un 90% avanza la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, se mantienen las jornadas descentralizadas en diferentes comunas, hoy le corresponde al centro de desarrollo comunitario del barrio ciudad dorada donde aplicarán segundas dosis en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

Armenia entre las ciudades con mayor consumo de cocaína

El Ministerio de Justicia en articulación con la Universidad de Caldas desarrolló un estudio para detectar el consumo de drogas a partir del análisis de aguas residuales en las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira.

El estudio proporciona información del consumo en una población que sirve como herramienta complementaria a otros indicadores epidemiológicos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó que es la primera vez que se realiza un estudio tan moderno el cual se implementa en las ciudades del eje cafetero con mayor consumo de sustancias.

El rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos, informó que estos estudios permiten definir una política a futuro que va a contribuir al control de las drogas ilícitas.

Explicó que el proyecto busca investigar y establecer contenido de los metabolitos que se generan una vez la persona consume este tipo de sustancias.

Dijo que con técnicas estadísticas pueden determinar la concentración y así el nivel de consumo, precisamente la estimación en Armenia es un promedio de 2.988 miligramos diarios de cocaína.

En Armenia, no fue desalojada la universidad del Quindío como habían acordado los voceros de la denominada primera línea con las autoridades, por lo que el campamento se mantendrá hasta el domingo 4 de julio tras un nuevo acuerdo que fue firmado por la gobernación, las autoridades y los voceros de la manifestación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia realizar, de nuevo, una audiencia donde decida sobre la viabilidad de continuar o no con el archivo de la investigación contra el rector al rector de la Universidad del Quindío, por el delito de fraude a resolución judicial.

La juez sexta penal municipal de Armenia con función de control de garantías admite tutela interpuesta por la Organización Sinergia SAS que busca la protección al debido proceso del señor Jesús Eliecer Arroyave Ocampo, quien tras insistir en repetidas oportunidades no pudo acceder al expediente del proceso tributario en su contra por el controvertido tributo de valorización.

El quejoso vive en el barrio El Centenario, y los abogados no pudieron constatar el origen de dicho cobro y menos las razones por las cuales se estaba realizando, siendo que el barrio en el que vive esta estratificado como Estrato 2, y que de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 20 de 2014 los predios estrato 1 y 2 se encuentran exentos del pago de la valorización.

El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena López, en su condición de alcalde Ad Hoc de la capital quindiana, designó como secretaría de Salud Ad Hoc para Armenia, a Yenny Alexandra Trujillo Alzate, quien ocupa el mismo cargo en la Gobernación del Quindío.

De acuerdo al decreto 001 del 1° de julio del presente año y firmado por el señor Baena López, dicha designación se realiza para que, la ahora designada, adelante las funciones propias del cargo en relación con la vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Armenia.

Precisamente a las 10 de la mañana El Comité por la revocatoria del Alcalde 2020-2023 "Armenia se respeta CARAJO" recibirá las planillas para la recolección de firmas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Seis días completa desaparecida una menor de edad en Armenia

Luna Juliana Vélez Castrillón de 14 años de edad desapareció el pasado 26 de junio en horas de la noche cuando se encontraba visitando a su abuela paterna en el barrio libertadores de la ciudad.

Caracol Radio consultó a la mamá de la menor de edad, Erika Castrillón quien aseguró que su única hija no es de ese tipo de comportamientos por lo que interpuso la denuncia respectiva pero a hoy no han brindado ninguna solución a su caso.

Resaltó que como ha podido en medio de su angustia ha conocido a través de comentarios que al parecer un hombre mayor la pretendía y sería el responsable del hecho.

La menor vestía un conjunto rojo, mide 1.56 Centímetros, es de cabello largo y castaño familiares solicitan que cualquier información para lograr su paradero lo den a conocer al 313-385-1614.

22 años llevan cinco vehículos de Bomberos en Armenia sin placas lo que impide su funcionamiento

Los vehículos fueron donados en el año 1.999 por el terremoto del Eje Cafetero y desde ese entonces no cuentan con las respectivas matriculas ni con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.

El capitán Edgar Arenas, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, resaltó que es una problemática que genera dificultades para prestar el respectivo servicio. También dio a conocer que está en licitación por 1.500 millones de pesos la compra de 30 equipos para la atención de cualquier siniestro.

Incendios de cobertura vegetal mayores dificultades de la temporada seca en Armenia

Ante la transición de lluvias a la temporada seca, el capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad, indicó que están preparados para atender cualquier tipo de emergencias.

Destacó que es fundamental que la comunidad evite realizar las mal llamadas quemas controladas y proteger la zona verde que en cualquier momento por las altas temperaturas puede desencadenar incendios.

En deportes, dos deportistas del Quindío participarán en el Campeonato Nacional de Triatlón, que se realizará este fin de semana en el municipio antioqueño de Guatapé.

El departamento acudirá a la cita con dos triatletas, Laura Camila Cortes participará en la categoría Junior ‘B’ edades de 16 y 17 años y Jorge Mario Franco Barragán. que lo hará en la categoría de 25 a 29 años por grupos