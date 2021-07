Consejo de Estado ratificó elección del alcalde de Cartagena

El Consejo de Estado, mediante fallo del 17 de junio de 2021, confirmó en segunda instancia la sentencia del 18 de febrero de 2021 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó la demanda que buscaba anular la elección de William Dau Chamat como alcalde de Cartagena.

La decisión se da luego de que la Sección Quinta de Sala de lo Contencioso Administrativo resolviera el recurso de apelación interpuesto por Nayra Piedad López Caldera, una de las tres promotoras de la demanda, en contra del fallo de primera instancia.

En la apelación, López insistía en las pretensiones y argumentos presentados en la demanda inicial, en los cuales, insinuaba que la inscripción de la candidatura del alcalde William Dau estuvo viciada, porque el comité inscriptor del grupo Salvemos a Cartagena supuestamente no recaudó las 50.000 firmas válidas necesarias, sino que, se presentaron irregularidades en la Registraduría al momento de efectuar el proceso de validación. Estos argumentos ya habían sido descalificados por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

La Sección Quinta de la alta corte coincide con el Tribunal Administrativo de Bolívar en que las afirmaciones realizadas por la apelante no fueron debidamente probadas.

“El cargo de nulidad apelado, fundado en que el proceso de inscripción de firma estuvo viciado, pues el demandado no reunió las 50.000 firmas que necesitaba y que legalmente le son exigidas para efectos de la inscripción por apoyos de una candidatura, no tiene vocación de prosperidad, pues, como ya se explicó con suficiencia, dicha irregularidad no fue probada, por lo que, la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar será confirmada”, precisa el Consejo de Estado en el fallo.

Entre sus consideraciones, la sala expone que las afirmaciones hechas por la parte apelante se basan en simples especulaciones sin sustento probatorio.

“Para la demandante el comité inscriptor del grupo Salvemos a Cartagena no recaudó el número de 50.000 firmas válidas, sino que, se presentaron irregularidades en la Registraduría al momento de efectuar el proceso de validación. (…) La anterior afirmación carece de sustento probatorio, dado que la actora parte de suposiciones y elucubraciones”, se lee en el fallo.

En últimas, el Consejo de Estado respalda la tesis del Tribunal Administrativo de Bolívar, por lo que deja en firme la sentencia del 18 de febrero de 2021 y confirma la validez de la elección del alcalde William Dau.

“Comparte la Sala la postura del a quo quien señaló “no son de recibo las afirmaciones que hace la parte demandante según las cuales <se realizaron procedimientos internos para alterar la verdad y dar la apariencia de que sí reunía los 50.000 registros de apoyo>, teniendo en cuenta que ni siquiera determina en qué consistieron esos procedimientos internos irregulares, ni que <no es factible recolectar tal número de apoyos reales en menos de 34 días> pues no dejan de ser simples conjeturas, sin respaldo probatorio alguno, que no tienen la capacidad de desvirtuar la presunción de legalidad de la elección del demandando como alcalde de Cartagena”, precisa el veredicto.