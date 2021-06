Yo iba saludando a los muchachos: Lider social señalado de dotar a vándalos

Willymer Rincon Parra es líder social en la localidad de Usme y aunque fue candidato a Edil por el movimiento de la Colombia Humana en 2019, hoy se ha alejado y participa en los procesos de la comunidad de manera independiente.

Rincón Parra ha sido señalado de haber distribuido elementos durante las protestas de este lunes en Bogotá, lo cual aun lo confunde y dijo que no entiende los fundamentos en los que se basan para hacer esas afirmaciones.

“Yo sí soy líder social en la localidad de Usme y a lo largo de los años la gente mucha gente me ha conocido” explica Rincón Parra, “venía de entregar unos suministros alimenticios para la olla comunitaria y me dirigía hacia mi casa. En el transcurso venían bajando los muchachos me saludaron y yo los saludé” relata.

Rincón Parra fue enfático en que quienes lo han señalado de entregar elementos para hacer actos vandálicos deben retractarse, pues no solo han dañado su buen nombre sino que además han puesto en riesgo su integridad y la de su familia.

También indicó que las afirmaciones realizadas por la alcaldesa Claudia Lopez, en las que señaló a líderes de la Colombia Humana como promotores de una campaña de caos, desvirtuan un “proceso legitimo de las bases sociales”.