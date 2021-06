Concejo solicitó al EPA nuevas formas de medición de planes ambientales

Ante la plenaria el director del Establecimiento Público Ambiental, Javier Alejandro Mouthon Bello, presentó informe de gestión de la entidad dividido en el área técnica, área de educación y del área financiera.

De acuerdo con las metas del plan de desarrollo la ejecución del informe presentado por esta entidad es:

• 15% con respecto al sistema de arbolado urbano

• 90% del Centro de atención y valoración de fauna silvestre (CAV)

• 48% de recuperación de áreas ambientales degradadas

• 25% del plan integral de adaptación al cambio climático

• 23% ordenamiento para el desarrollo sostenible

• 31% del sistema inteligente de monitoreo ambiental

• 33% de gestión integral del recurso hídrico

• 40% del sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la Virgen y recuperación del manglar

• 25% de fortalecimiento de la educación y cultura ambiental

• 18% fortalecimiento de la investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible

• 16% negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible

• 23% EPA moderna, eficiente y transparente

Seguido a este informe los concejales intervinieron, realizando aportes puntuales a temas que en materia ambiental siguen aquejando a la ciudad y no dan espera.

El concejal César Pión, de la bancada de La U, pidió implementar nuevas formas de medición de los planes ambientales para determinar su efectividad, de igual manera, advirtió que hoy se desconoce cuáles serán las alternativas en materia ambiental que se tendrán en cuenta en la reforestación de la Popa o en la Bocana por lo que es necesario hacer ajustes.

"Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso es necesario que se maneje mejor la información para saber qué sirve y que no y poder ir ajustando" explicó.

Por su parte, el concejal Carlos Barrios de la bancada de Cambio Radical manifestó: “la gran preocupación de la corporación y la ciudadanía es qué va a pasar en el 2022, cuando Cardique ya no haga la limpieza de los canales que desembocan a la ciénaga de la Virgen?”.