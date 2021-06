Por el momento Danilo Fernández no se puede posesionar como concejal

El presidente del Concejo de Manizales. Jhon Hemayr Yepes, expresó en Caracol Radio que, Danilo Fernández por el momento no puede posesionarse como concejal de esta ciudad, mientras los abogados de Julián Pineda no decidan si van utilizar el Recurso de Súplica, otra de las opciones que le quedaría a la persona en mención, después de que se conociera que el Recurso de Apelación que interpusieron por la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas de declarar nula su elección, fuera presentada extemporánea.

"El Área Jurídica del Concejo de Manizales analizando los recursos que aún le quedan al señor Julián Pineda, hasta este martes 29 de junio tiene plazo para decidir o no si utiliza el Recurso de Súplica y hasta que los plazos no se venzan, nosotros como corporación no podemos ninguna decisión", manifestó el funcionario.

Y agregó, "cuando ya se venzan esos plazos, ya iniciaríamos con el conducto regular que sería iniciar las consultar correspondientes ante el ente debido para comenzar las diligencias respectivas con la persona que vaya a ocupar esa curul", añadió el presidente.

Se espera entonces que en la próximas horas, se defina si los abogados de Julián Pineda, acogerán ese recurso o por otra parte si Danilo Fernández ya puede posesionarse como concejal por el Partido Liberal y de quien recordamos fue el segundo más votado con 3.001 sufragios y el que sigue en la lista.

