Cierre definitivo a establecimiento en el Centro Histórico de Cartagena

La Inspección de Policía de la Unidad Comunera No 1B impuso medida correctiva, consistente en cierre definitivo, al establecimiento de comercio de razón social Fragma Club, por no cumplir con el lleno de los requisitos exigidos para realizar de manera legal su actividad, debido a que no tenía el documento de uso del suelo, requisito indispensable para su funcionamiento.

Para llegar a esta decisión fue necesario que la autoridad encargada iniciara un proceso en el que intervinieron los querellantes y los denunciados, así como la Inspección de Policía encargada de la zona.

Después de cumplir con el debido proceso de ley, y una vez se recibieron y analizaron todos los documentos aportados por parte de Planeación Distrital, querellantes y denunciados, la Inspección tomó la decisión de declarar el cierre definitivo al establecimiento, expidiendo las medidas policivas necesarias.

El proceso policivo se inició al recibir la querella por parte de una ciudadana contra los propietarios y poseedores del establecimiento, la cual se instauró y se admitió en el año 2019, en la que se requirió una visita e inspección al inmueble donde funcionaba el comercio y verificar el uso de suelo conforme a la normativa y según la denunciante, presuntamente se daban comportamientos contrarios a la integridad urbanística por parte de los tenedores.

Ante este hecho, las autoridades distritales hacen un llamado a todos los propietarios y administradores de establecimientos de comercio para que cumplan con toda la documentación requerida para poder funcionar de manera legal.

Así mismo, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y las demás autoridades con asiento en la ciudad, mantendrán los operativos de verificación de la documentación y el cumplimiento de las normas para su funcionamiento.