25 de junio, último plazo para examen de admisión en la Escuela Taller

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano en oficios tradicionales relacionados con el patrimonio cultural, informó que continúa el proceso de selección de los inscritos en la convocatoria vigente para los talleres de Albañilería, Carpintería, Pintura, Jardinería, Electricidad y Soldadura.

Después de la fase de inscripciones, los aspirantes a iniciar su proceso de formación en la institución deberán realizar un examen de admisión, que tendrá como plazo final para los interesados que no hayan podido presentarse en la fecha asignada, el viernes 25 de junio de 2021, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para realizar la prueba los inscritos en esta convocatoria deberán presentarse en la sede de la Etcar, ubicada en el barrio Getsemaní, calle del Guerrero No. 29 – 64, con lápiz, borrador y su documento de identidad.

Al finalizar la etapa de exámenes, la Etcar continuará con el proceso de selección de los futuros aprendices de la institución.