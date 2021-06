19 programas académicos de la Uniquindío regresarán a clases

El consejo académico dio a conocer nuevas medidas para el regreso a clases de los programas presenciales de pregrado en medio del paro nacional. El vicerrector de Extensión y Desarrollo Social de la universidad, Luis Fernando Polania, manifestó que el llamado es a regresar a las clases y que en medio de las mismas puedan darse los diálogos respecto a las manifestaciones que afectan la continuidad académica.

Advirtió que si al 2 de julio no hay retorno de los demás programas lo más probable es suspender o cancelar el semestre lo que generaría también afectación de docentes.

Aclaró que las medidas serán de manera diferencial, es decir, los programas académicos que han retornado no tendrán dificultades pero sí los que no decidan regresar.