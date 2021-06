Lunes 21 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el fin de semana se registraron 712 nuevos casos de COVID-19 en el Quindío, llegando a un total de 48.375. En cuanto a fallecidos se presentaron 13 casos y la cifra llegó a 1.423. En casa 43.071 casos, en UCI 1.436 y hospitalizados 3.868. El total de recuperados es de 43.670.

En cuanto a la ocupación hospitalaria en el departamento en Unidad de Cuidados Intermedios está en un 94% y la Unidad de Cuidados Intensivos en un 98%. En el Hospital San Juan de Dios que es la primera ruta de atención para pacientes COVID el porcentaje de ocupación en unidad de cuidados intermedios es de 97% y de UCI 105%.

Frente a la vacunación en la fase 1 etapa 3 contra la COVID ya son 214.313 las dosis aplicadas en el departamento y en segundas dosis 65.725.

Crítica situación hospitalaria en el departamento, principal hospital del Quindío superó 100% de ocupación UCI

En el Hospital San Juan de Dios de Armenia que es la primera ruta de atención de los pacientes COVID están habilitadas 66 camas en la UCI, 64 se encuentran con pacientes positivos, 4 sospechosos y 1 no COVID, el porcentaje es del 105%.

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, indicó que Armenia es el único municipio que tiene camas UCI y ante el colapso del principal hospital la preocupación es grande.

Hoy realizarán un puesto de mando unificado con todos los alcaldes de los municipios del departamento para evaluar la situación en cuanto a establecer restricciones como toque de queda, pico y cédula.

Es de resaltar que de 133 camas disponibles en cuidados intensivos en la red hospitalaria del departamento para atender pacientes COVID y otras patologías, 130 están ocupadas.

Alta ocupación UCI generó restricciones a discotecas y eventos en Armenia

La alcaldía de Armenia dio a conocer que a través del decreto 168 de 18 de junio del año 2021 se prohíbe el servicio en discotecas y los eventos con asistencia mayor a 50 personas por la ocupación de camas UCI que se encuentra en un 98%. El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, indicó que es preocupante la situación por lo que es fundamental tomar medidas restrictivas.

El empresario de eventos, Juan Agudelo, lamentó la decisión ya que no han reactivado el sector del todo puesto que la apertura solo duró dos semanas. Destacó que hay otras ciudades del país como Pereira que está en una mayor ocupación y no ha establecido restricciones.

El empresario de discotecas en la ciudad, Norberto Higuita se mostró preocupado por la complejidad del COVID. Señaló que la apertura no ha cumplido dos semanas y ya están cerrando de nuevo al sector. Fue claro que las aglomeraciones se evidencian en horas del día pero siempre los perjudican este tipo de medidas.

Al respecto el coronel José Luis Ramírez comandante de la Policía del Quindío señaló que durante el fin de semana se registraron dos suspensiones temporales a establecimientos que no cumplían con el decreto establecido en cuanto a las restricciones a lugares de baile.

El mandatario local invitó a los ciudadanos a reforzar las medidas de bioseguridad como el uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos con el fin de reducir el riesgo de contagio.

A pesar del aumento de fallecidos por COVID-19, los 4 hornos crematorios en el Quindío cuentan con la capacidad para atender la demanda

El referente de residuos peligrosos de la secretaría de salud, Joan Manuel Camacho, manifestó que a hoy cuentan con la capacidad en la que están cremando 24 horas al día a 10 cadáveres pero por el aumento de fallecidos por COVID estaban en un promedio de 4 y a hoy están doblando esa cifra.

Gremio del comercio en el Quindío esperan que no se implementen mayores restricciones por aumento de UCI y casos COVID

La demanda de servicios en vacunación COVID-19 está superando la capacidad instalada de Red Salud Armenia

Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, José Antonio Correa, quien aseguró que ha incrementado la demanda de servicios de vacunación contra COVID-19 de primeras y segundas dosis.

Afirmó que es una situación que va aumentar en la medida que se amplíen las etapas del plan nacional de inmunización. Fue claro en que es difícil con las limitantes propias del hospital ya que a hoy no han recibido ningún recurso para realizar el proceso por lo que llamó la atención de las autoridades responsables para que agilicen los pagos y así mitiguen las dificultades.

Dos deslizamientos generaron dificultades en la vía la Línea

Durante el fin de semana fue critica la movilidad en la vía la Línea por afectaciones producto de las fuertes lluvias de las últimas horas. En el corredor Calarcá – Cajamarca se presentaron 6 deslizamientos de los cuales 4 fueron intervenidos con maquinaria del Instituto Nacional de Vías.

La vía fue habilitada a un carril en el km 46+300 y km 40 jurisdicción del Tolima e igualmente en el km 15 peaje las Américas jurisdicción del Quindío. Fueron aproximadamente 8 kilómetros de vehículos represados por la contingencia de movilidad. Al respecto el coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del departamento:

Vale anotar que las fuertes lluvias generaron desprendimiento de roca y Lodo en estos sitios lo que generó el cierre total de la vía.

Durante el fin de semana fueron capturados 8 jóvenes de primera línea de la Universidad del Quindío. Caracol Radio conoció que fueron legalizadas las capturas y avanzan las respectivas audiencias en cuanto a la imputación de cargos por delitos como concierto para delinquir, bloqueos de vías entre otros. La Policía del Quindío indicó que esperando culmine el proceso, hoy en rueda de prensa darán detalles sobre este hecho.

A través de un comunicado la primera línea uniquindiana señaló que no presentarán el pliego de exigencias debido a lo que consideran persecución policial y judicial. Esperan transparencia en los procesos siendo archivadas las investigaciones en contra de los integrantes para iniciar una mesa de negociación.

700 docentes catedráticos y ocasionales de la Universidad del Quindío en riesgo de suspensión de contratos a raíz de manifestaciones

El vicerrector de Extensión Y Desarrollo Social, Luis Fernando Polania, señaló que son dos grupos lo que hacen parte de la protesta, uno que conforma la primera línea que no son estudiantes y son los que se encuentran allí y el segundo grupo universitarios que los apoyan con alimentación. Indicó que ante la situación podría generarse la suspensión de contratos de docentes afectando a muchas familias.

El directivo informó que el 90% del área administrativa está laborando en la Universidad, la dificultad se presenta en el bloque de ciencias básicas en el que funcionarios no han podido realizar sus labores.

Y en lo académico está en 40% correspondiente a la modalidad de distancia y posgrados. Esperar brindar las garantías de retorno para iniciar las clases esta semana. En cuanto a la matricula cero dijo que de prolongarse la manifestación podría afectar este subsidio.

En el transcurso de la mañana de hoy se normalizaría el servicio de acueducto en Circasia

Debido a obstrucciones en la bocatoma Las águilas y un daño en el transformador eléctrico principal de la planta El Roble del acueducto de la localidad se presentaron dificultades con el servicio de agua.

El ingeniero Fernando Salazar, subgerente de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas del Quindío, indicó que Ante lo anterior activaron el abastecimiento de agua potable con 3 carrotanques para mitigar el impacto por la falta de servicio. Agregó que superando la dificultad iniciaron en la noche anterior con la respectiva operación por eso se normalizaría el servicio en la mañana.

Vale anotar que durante el fin de semana hubo dificultades en el suministro del servicio en diferentes barrios de Armenia porque según EPA hubo picos altos de consumo, la suspensión inicial se presentó porque en la planta de tratamiento de agua potable, se llevaron a cabo labores de limpieza en los tanques de potabilización. Desde la entidad indicaron que hay normalidad en el servicio.

En el Quindío denuncian que empresas aguacateras están construyendo sin los respectivos permisos lo que estaría generando afectación ambiental

El caso se registra en la vereda Cinabrio en el municipio de Pijao, las denuncias revelan que una multinacional aguacatera construyó un tanque de reserva para unos 400.000 litros de agua y que han dado apertura a más de un kilómetro de vías que desestabilizan terrenos generando riesgo a una institución educativa del sector.

El personero de la localidad, Hernán Bernal, manifestó que a raíz de las denuncias visitó la zona constatando que no cuentan con los permisos para realizar dicha actividad. Añadió que no solo es el detrimento ambiental sino de lo público porque al no tramitar las licencias no se generan los recursos para la administración pública lo que no permite la inversión social.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés, afirmó que luego de realizar una visita al predio ordenó la suspensión de manera inmediata de las actividades que desarrolla la empresa por las presuntas afectaciones ambientales. Destacó que actualmente cursan siete procesos sancionatorios ambientales pero en ninguno hay un fallo definitivo ya que son varias las fases que pueden durar hasta 3 años.

Un homicidio y cinco personas lesionadas por arma cortopunzante y de fuego, balance judicial del fin de semana en el Quindío

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del Quindío, explicó que el homicidio del fin de semana se registró al interior de la finca Porvenir en la vereda el Dorado del municipio de Génova, donde una persona identificada como Jorge Elver Solano Villanueva de 56 años de edad fue herido con arma de fuego al parecer en medio de una riña.

El alto oficial dio a conocer que adelantan investigaciones disciplinarias y penales para establecer la responsabilidad en un caso en el que un uniformado del CAI granada de la ciudad hirió con arma de fuego a un habitante en condición de calle. Según la información, la persona solicitó el préstamo de un baño y luego intentó agredir al uniformado por lo que este le propinó varios impactos con arma de fuego.

Pérdidas materiales dejó un incendio estructural en vivienda del barrio San Andres en Armenia

Desde Fenalco Quindío resaltaron que reducción de horas laborales incrementaría la informalidad

Ante el proyecto de reducir la jornada laboral en Colombia, pasándola de 48 a 42 horas semanales, la directora del gremio en el departamento indicó que aumentaría la informalidad y que generaría grandes afectaciones a la economía en medio de la crisis que viven por pandemia y el paro nacional.

Habitantes del barrio Milagro de Dios en Armenia esperan pronta solución al sistema de alcantarillado

Recordemos que el barrio presenta el colapso de las redes de alcantarillado por las lluvias generando la pérdida de cimientos de varias viviendas. Tras una acción popular de la Personería de la ciudad, la alcaldía entregó lotes en el barrio La Patria y uno más en el barrio Terranova El Alba para 13 familias del sector que perdieron sus viviendas.

La líder comunal, Bibiana Marín, celebró las entregas de predios pero insistió que la problemática es mucho más compleja por lo que espera una pronta intervención ya que las familias que permanecen allí deben convivir con las dificultades propias del daño.

Cuatro meses de retraso tiene la obra del puente del barrio Los Quindos en Armenia, desde Amable aseguran que a esperan que a mediados de agosto esté terminada, la semana pasada un grupo de manifestantes le celebró el primer año a esta obra que estaba programada para terminar en 8 meses

Autoridades en Armenia realizaron llamado al autocuidado por partido del deportes Quindío

Y es que en el marco del torneo de ascenso, el deportes Quindío disputará hoy el partido de ida contra Cortuluá en el estadio doce de octubre de Tuluá a las 4 de la tarde

ante el evento y lo que significa para los hinchas es probable que se generen aglomeraciones ya que el mismo se transmitirá por un canal exclusivo de televisión al que no todos tienen acceso.

La secretaria de gobierno de la ciudad, Gloria Cecilia García, manifestó que aunque el partido no se desarrollará en el estadio centenario el riesgo es grande en medio de la crítica situación epidemiológica que vive el departamento, así que invitó a seguir los protocolos de bioseguridad y no contribuir al aumento de casos por COVID-19.

Es de anotar que el partido de vuelta será este jueves 24 de junio a las 4 de la tarde en el Estadio Centenario de Armenia.