Médica cartagenera propone tratamiento que evitaría muertes por COVID-19

Con la reciente publicación del estudio denominado “El papel de la 5-lipoxigenasa en la fisiopatología del COVID-19 y sus implicaciones terapéuticas”, en la revista especializada Inflammation Research, una de las más reconocidas en su campo a nivel mundial, la médica cartagenera Nohora Cristina Ayola Serrano, siente que empieza a cumplir el propósito que se impuso hace solamente un año: “entender cómo funciona el Coronavirus y por qué muere la gente”.

Desde los tres años, cuando pidió de regalo a sus padres un set de química, Nohora Cristina siempre supo lo que quería ser: médica - científica de la Universidad de Harvard, y guiada por ese sueño se esmeró para cumplirlo y ser una de las mejores.

Egresada de la Universidad del Sinú y con uno de los puntajes Saber Pro más altos del país, a inicios del 2020, esta joven curiosa y apasionada por la medicina, ya estaba becada para cursar el entrenamiento en Investigación Clínica de la Universidad de Harvard que se realizó en Dubai, donde conoció a varios científicos de diferentes lugares del mundo que terminaron haciendo parte de su equipo de trabajo.

La pandemia le pisó los talones a Nohora y por eso ella ahora desafía el virus con las armas de las que puede valerse. Sus estudios, tenacidad y sobre todo las ganas de seguir investigando para aportar soluciones que eviten que tantas personas sigan muriendo por la enfermedad, son su caballito de batalla.

Regresando de su entrenamiento en Dubai, el año pasado, cerraron fronteras en varios países. Su vuelo fue uno de los últimos en aterrizar en los Estados Unidos y ella y su mamá, quien la acompañaba en esa odisea, tuvieron la fortuna de volver a casa. Pero era un hecho, el virus ya se había propagado.

“Fue terrorífico, como en esas películas donde el mundo se acaba. Tuvimos que esperar tres días en Dubai, donde no había un alma, para poder viajar y al día siguiente de haber llegado a Cartagena vinimos a la Clínica a organizar todo y enviar a las personas a teletrabajo, un día después, cerró el país, inició la cuarentena general”, recuerda Nohora Cristina, quien además se desempeña como subdirectora científica de la Clínica CEMIC en Cartagena.

El hallazgo

Inquieta por el poco conocimiento que se tenía sobre la manera en la que el SARS-CoV-2 se desarrollaba en distintos pacientes, causando en unos desenlaces fatales y en otros prácticamente ningún tipo de sintomatología, Nohora Ayola no paraba de leer y estudiar y fue sentada en su cama, a las tres de la mañana, que, como un “chispazo de luz”, recuerda ella, halló la respuesta a lo que estaba buscando:

-Tu le preguntas a un médico por otra enfermedad que hayamos tenido tiempo de haber estudiado y te puede contestar por qué se mueren las personas, pero esto surgió de una manera tan rápida que no existen la cantidad de estudios y análisis necesarios para comprenderla a nivel fisiopatológico, es decir, no sabíamos cómo funciona un cuerpo enfermo ante esta enfermedad y como no había estudios que me hablaran de la fisiopatología o libros o personas que me pudieran explicar eso, yo dije, ¡caramba! esto a lo que más se parece es a una Sepsis, que es la respuesta abrumadora y extrema que tiene tu cuerpo a una infección. El coronavirus se parece a la Sepsis”, concluye la doctora.

-Estudiando los conceptos iniciales me acordé de la bioquímica de las cascadas de la inflamación, involucradas en enfermedades, incluidas la Sepsis. Dichas cascadas se activan con la 5-lipoxigenasa y esa fue para mi la pieza que faltaba para comprender la fisiopatología del Covid.

Con dicha información y de la mano de Sadeq Quraishi, profesor y mentor de Nohora Ayola en la universidad de Harvard y Vicepresidente de Investigación, Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria del Tufts Medical Center en Boston, vino la conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales en distintas ramas de la salud, que, desde Egipto, India, Nepal y los Estados Unidos, empezaron a trabajar en el estudio, que hoy es uno de los más consultados en la Revista especializada Inflammation Research.

“Después de un pulso fuerte y muchas discusiones alrededor de enfermedades como el Dengue, el Ébola, la Influencia, la Artritis Reumatoide y la Sepsis, pudimos consensuar cómo funciona el Covid a nivel bioquímico y fisiopatológico en el cuerpo, lo cual es muy importante, ya que una vez que tu conoces esto, sabes cómo empezar a tratarlo y a curarlo, previniendo la siguiente etapa. Nuestro estudio es de los primeros en teorizarlo y proponer un tratamiento para la inflamación, que ya está disponible”, resalta la investigadora.

El estudio “The role of 5‑lipoxygenase in the pathophysiology of COVID‑19 and itstherapeutic implications 5-lipoxigenasa”, plantea el uso de fármacos existentes para inhibir la 5-lipoxigenasa con lo cual, debería detenerse esa cascada de inflamación reduciendo la Covid, de la enfermedad que es hoy en día, tal vez, a un resfriado, con lo que estaría librando de una de las peores crisis de la historia del planeta.