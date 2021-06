Edurbe: una crisis sin dolientes

Doce meses han pasado desde que los empleados de Edurbe recibieron su última mesada, hasta entonces, todo es una verdadera tragedia para decenas de familia que no cuenta ni siquiera, con un servicio de salud. ¿Quién responde? Nadie.

Varias actividades: plantones, asamblea permanente, marchas y participaciones en audiencias del concejo, no han sido suficientes para que el distrito tome cartas en el asunto, y gire por fin los más de $2.600 millones de pesos necesarios para superar la crisis.

"No se compadece la administración con lo que estamos viviendo nosotros, se ha dicho en varias reuniones que el alcalde dio la orden de pagar la nómina pero no sabemos qué pasa, dos meses después no se soluciona nada; estamos peor", expresó Roberto Parra, vocero de los empleados.

Entre tanto, la administración aún no se pronuncia al respecto, por lo que el personal ya no quiere más mesas de trabajo sin resultados.