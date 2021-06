Obras contra la erosión en San Jacinto del Cauca, Bolívar

Luego de una reunión con funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el mandatario de San Jacinto del Cauca- Bolívar, Marcial Chávez, expresó que ya se encuentran en proceso administrativo, los recursos para prevenir inundaciones en esa jurisdicción.

Se trata de un proyecto para el sector de Caregato, cuyo monto asciende a los $14 mil millones, y otra iniciativa por 19 mil millones para el corregimiento de Tenche, que ayudarían a mejorar la comunicación en la zona, y prevenir que el crecimiento del río Cauca impacte negativamente en las poblaciones.

“Esta administración piensa que todos esos puntos críticos no podemos estar mitigándolos cada vez que vengan las inundaciones. Gestión del riesgo no nos ha dejado solos, por eso no podemos coger esas zonas para enriquecernos, ni para beneficio personal”, indicó el alcalde.

Actualmente hay alerta entre los lugareños, por la cantidad de agua que cae producto del fuerte invierno. Por su parte, la administración sostuvo que los trámites contractuales para ejecutar las obras se estarán dando a conocer próximamente.