Procuraduría abre indagación preliminar al alcalde de Sogamoso

Procuraduría General de la Nación abre indagación preliminar al alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, por presuntos hechos de corrupción, tras ser divulgado el pasado 3 de junio un audio en la red social Facebook “Sogamoso libre de corrupción”; según el denunciante anónimo, el mandatario menciona compromisos con políticos relacionados a la contratación del nuevo terminal de transporte del municipio.

El documento expedido por el ente de control afirma que el 10 de septiembre de 2020 ocurrieron los hechos e indica textualmente el audio: “-Hermano en el tema de nombramientos, hay un compromiso con Camilo Hostos, de la Terminal – jum- y el tema ya quedó así, y esa es la propuesta, usted me dirá y hablamos de esos temas”.

Se solicitó oficiar al ministerio de Transporte y comunicaciones, y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), un informe, para que, en un término perentorio de 10 días, se entregue a la Procuraduría el estado actual del proyecto de construcción del nuevo terminal de transportes de Sogamoso, así mismo el audio será evaluado por expertos del ente de control.

Ante esta situación, Caracol Radio se intentó comunicar con el alcalde Rigoberto Alfonso, sin embargo, no hubo respuesta; la jefe de prensa de la administración municipal indicó que no se pronunciaría, debido a que el mandatario no ha sido notificado por la procuraduría, y Juan Camilo Ostos, quien es mencionado en el audio manifestó que no daría declaraciones.