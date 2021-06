En Venezuela estaría secuestrado el coronel boyacense Pedro Pérez /

Su familia insiste en que las autoridades no les dan avances significativos entorno a la búsqueda o rescate, y aunque fuentes de inteligencia hablaron de pruebas de supervivencia donde el militar estaría sano y salvo, la familia indica que no ha conocido la primera de ellas.

El drama de la familia del teniente coronel Pedro Enrique Peréz Arciniegas, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N. °18, oriundo de Tunja (Boyacá) quien está desaparecido desde el pasado sábado 17 de abril, en extrañas circunstancias, inicio hace mes y medio.

Sobre el oficial del ejército que lleva 23 años en la institución, y quien se dedicaba a labores de inteligencia en la zona, se conoció un video que es clave para intentar dar con su paradero, el cual sirvió a las autoridades para dar con la captura y llevar a a la cárcel a los 7 presuntos primeros responsables de su secuestro, quienes al parecer pertenecen al frente décimo de las disidencias de las Farc, grupo que delinque en Arauca, entre Colombia y Venezuela.

Sin embargo, desde ese momento, los familiares del coronel Pérez no han tenido más información sobre los avances de la búsqueda, e indican que se sienten abandonados por las autorices competentes.

"No nos informan los avances sobre la investigación y para nosotros es desesperanzador. Sabemos que lo han buscado, pero si no nos dicen cómo avanzan en la búsqueda, para nosotros es una tortura mayor", dijo el padre del oficial, Jorge Pérez, quien junto a su familia elevó una petición formal al presidente de la República Iván Duque, para que no cesen la búsqueda del militar.

Según información de inteligencia ofrecida por ejercito nacional, hay información de que en zona rural de La Victoria, estado Apure, Venezuela, estuvo en cautiverio el T.C. boyacense Pedro Pérez, secuestrado hace mes y medio en Saravena, Arauca.

Allí el militar al parecer habría sido trasladado a un campamento junto a 8 militares más que permanecen en cautiverio.

El Coronel Pérez habría estado cerca de tres semanas en el mismo sitio, al parecer sometido al grupo al mando de alias Ferley.

Sin embargo, la familia asegura que no tiene conocimiento de ninguna prueba de supervivencia, y solicitan que algo o alguien sustente que el militar, está sano y salvo, aunque privado de la libertad.

"Quisiéramos pedirle al grupo que tiene en su pode a mi hijo, nos diga qué desea, cómo está, y quien lo tiene sometido, así nos quedaría algo de esperanza. Por favor, dennos pruebas de supervivencia", sostuvo el padre del militar.

Las mismas fuentes de inteligencia señalaron que en las próximas semanas, esa guerrilla podría realizar la entrega del uniformado a un organismo de Derechos Humanos, mientras que la familia sigue haciendo un llamado a una cadena de oración, para que puedan volverse a encontrar con el Coronel, que también es esposo de una mujer militar, y padre de un niño de 5 años.