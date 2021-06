Falleció por COVID-19 una concejal de Chiquinquirá, Boyacá

La concejal de Chiquinquirá en Boyacá, Rosalba Burgos Castellanos, también era líder social y cívica del occidente del departamento, y su bandera estuvo dedicada a la protección de los derechos de la salud y de las mujeres en esta región del país.

Así la recuerda la comunidad, como una mujer con una lucha incansable por la justa marcha de la salud y el respeto por la vida, en el marco de una sociedad que lucha contra el machismo.

La concejal falleció en la noche de este viernes 4 de junio, víctima del COVID-19 luego de 10 días de diagnóstico.

“Mi mamá al principio de la enfermedad, no tuvo síntomas fuertes. Parecía que estaba soportando bien el coronavirus, pero, por alguna situación, que aún no entendemos, desde el dos de junio se complicó su estado de salud, la llevamos dé urgencias al hospital de Chiquinquirá, y en la noche del 4 de junio, ella no resistió más y falleció”, sostuvo la hija de la concejal.

La concejal Burgos había sido trasladada desee el hospital de Chiquinquirá, hasta un hospital de Tunja (Boyacá), en donde fue ingresada a una unidad de Cuidados Intensivos, pero al tener comprometidos seriamente y funcionalmente sus pulmones, no resistió y falleció en el centro asistencial.

Sus exequias se realizarán bajo todos los protocolos que dicta la pandemia, en los próximos días.