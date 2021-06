El 67% de los antioqueños está de acuerdo con el Paro Nacional

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia realizó esta encuesta de percepción en el Valle de Aburrá en una muestra de 829 personas, durante la última semana del mes de mayo.

Como resultado de las encuestas, la Alma Mater concluyó que 67 por ciento de los habitantes del Área Metropolitana está de acuerdo con el paro, el 23 por ciento no está de acuerdo y el 7 por ciento no sabe o no responde.

Esta medición según los estratos socioeconómicos, señala que 66 por ciento de los ciudadanos de estrato 1 está de acuerdo con el paro, el 74 por ciento de estrato 3 está de acuerdo y el 45 por ciento del estrato 6 está de acuerdo mientras que el 54 por ciento de este mismo estrato no lo está.

Lea también: Intentaron vandalizar de nuevo el Jardín Botánico de Medellín

Lea también: Al menos 25 viviendas afectadas por lluvias en Santa Elena

El 28 por ciento de los ciudadanos encuestados en el Valle de Aburrá ha participado del paro, mientras que el 71 por ciento no ha participado. El 65 por ciento de los que han participado lo han hecho en marchas y el 13 por ciento a través de sus redes sociales.

Los estratos que más han participado son el 2, 3 y 4; mientras el 6 no ha participado nunca. La mayoría de los participantes, el 60 por ciento, corresponde a personas entre los 18 y 29 años. El 44 por ciento de los participantes desconoce los puntos de negociación del Comité Nacional de Paro y al 44 por ciento no los representa esta delegación negociadora.

Por su parte, sobre el impacto del paro, el 44 por ciento de los ciudadanos considera que ha sido positivo y el 32 por ciento negativo.