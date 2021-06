Comité intergremial cuestiona anuncio de Quintero sobre creación de empleos

Tras el anuncio del alcalde, Daniel Quintero, sobre un plan choque de empleabilidad para jóvenes que buscará crear 20.000 nuevos empleos, el Comité Intergremial de Antioquia, cuestionó tal afirmación y manifestó que la administración no ha conversado con el sector empresarial sobre si es posible la creación de estos empleos

“Es difícil uno pensar una estrategia de reactivación económica sin contacto con los empresarios, el día de ayer nos sorprende entonces cuando el alcalde anuncia la creación de 20.000 nuevos empleos para jóvenes desde el sector privado. Si no hay estudios, si no se ha socializado, si no hay compromiso de los empresarios, no hay nada. Es completamente vacía la cifra. Recordemos que estamos en la gran crisis económica mundial. Además, le sumamos los bloqueos y los paros que han generado gran cantidad de empresas cerradas y desempleo. Entonces créanme que esto no es con una varita mágica que uno dice con la varita mágica de Harry Potter. Hoy voy a crear 20 mil nuevos empleos. Eso es fantasía. Eso es fábula nomás”, afirmó Nicolas Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia

El director manifestó que no se trata de una cuestión de poca voluntad y que por el contrario el sector empresarial anunció la creación de nuevos empleos y por eso se anunció la alianza de Comfama, Proantioquia, Grupo Bios, Grupo Bancolombia, Haceb y Grupo Argos, quienes esperan la gestión de, al menos, 2.000 puestos de trabajo