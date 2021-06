Hospitales en Quindío no han recibido dineros para vacunación contra COVID

Gerentes de hospitales en el Quindío alertan porque la vacunación contra el COVID 19 podría suspenderse debido a que no tiene dinero para contratar personal para adelantar este proceso.

Contexto: No hemos recibido recursos de vacunación: Asociación Hospitales del Quindío

Leonardo Quinceno presidente de la Asociación de hospitales del Quindío llamó la atención del gobierno nacional para que tenga en cuenta que los centros asistenciales han hecho inversiones para garantizar la vacunación pero es necesario el giro de recursos para pagar a las personas que están en la logística de las inmunizaciones.

Y es que recordemos que el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 comenzó hace cerca de tres meses, sin embargo, los hospitales no cuentan con los dineros necesarios para dar cumplimiento al mismo, porque en la medida que se amplíen las fases, el número de personas susceptible de recibir el biológico va aumentando exponencialmente y no hay tiene como contratar al equipo profesional para aplicar las vacunas, además de la fatiga de los equipos de vacunación.