Empresarios de Barranquilla marchan en contra del vandalismo

En la mañana de este domingo 30 de mayo los empresarios y comerciantes de la ciudad salieron a marchar con prendas blancas exigiendo que cesen los actos vandálicos contra los establecimientos comerciales que intentan recuperarse del impacto de la pandemia.

"Los empresarios por Colombia queremos decirle no a la violencia, no a los bloqueos, no a los saqueos, estamos afectados por la alteración de orden público. El país no es de unos, el país es de todos, necesitamos construir y no destruir", dijo Juan Carlos Correa, empresario.

Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, señaló que fue una jornada pacifica donde los propietarios de negocios hacían un llamado para que cesen los bloqueos.

“Las manifestaciones pacíficas sin afectar los derechos de los demás son respetuosas y así deben ser, pero estamos rechazando los brotes de violencia que protagonizan quienes quieren pescar en río revuelto”, indicó la vocera de los comerciantes en el centro del país.

La jornada se cumplió desde el edificio Girasol en la carrera 51 con calle 80 hasta el parque Washington.