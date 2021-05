Mujer pide que Coomeva remita a su bebé a un hospital de cuarto nivel

Desesperada está Karen Natalia Rojas, la madre de Gerónimo Osorio, un bebé de tres meses de nacido que fue diagnosticado con estenosis subglótica completa, una enfermedad que genera obstrucción de sus vías respiratorias y que requiere la valoración de un otorrino pediátrico que solo se encuentra en los hospitales de cuarto nivel.

Sin embargo, el pequeño está hospitalizado desde hace dos meses en la Clínica Los Rosales de Pereira y la EPS Coomeva no le ha autorizado la remisión a otra ciudad que tenga un centro médico de alta complejidad. Entre tanto, Karen Natalia asegura que ya no sabe a quién acudir porque no le dan respuesta.

Es importante resaltar que, aunque esta mujer vive en el municipio de Quimbaya, Quindío, lleva dos meses en la capital risaraldense a la espera de la autorización para que trasladen a Gerónimo a otra ciudad como Medellín, Cali o Bogotá donde podrían avanzar con su tratamiento médico.