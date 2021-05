Procuraduría pidió a Dau adoptar medidas de seguridad sin afectar protestas

En un PMU virtual la Procuraduría Provincial de Cartagena le solicitó al alcalde William Dau, disponer medidas que garanticen la seguridad y la vida de los ciudadanos, los bienes públicos y la movilidad, sin afectar el derecho a la protesta pacífica de las comunidades.

El Ministerio Público también solicitó al mandatario considerar la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad, para evaluar la presencia de factores de desestabilización en las jornadas pacíficas adelantadas, para prevenir hechos similares en próximas manifestaciones.

El llamado de la Procuraduría se hace luego de que un grupo de jóvenes comenzó a quemar llantas que atravesaron la avenida Pedro de Heredia para evitar el flujo vehicular y terminaron pintando grafitis en la fachada del Éxito Cartagena, obligando a cerrar las puertas del almacén.

El alcalde, William Dau Chamat, anunció que con el propósito de garantizar el orden público durante las manifestaciones, realizó un recorrido en los diferentes puntos de concentración.

El mandatario destacó el comportamiento de los ciudadanos, pues, pese a los bloqueos, no se han presentado altercados, ni actos de violencia y se ha respetado el paso de personas, carros y ambulancias con situaciones de urgencia.

“Salimos a hacer un recorrido por los sitios de Cartagena que están siendo bloqueados hoy por las marchas y por lo paros, encontramos el sitio totalmente bloqueado, están quemando unas llantas, pero tengo que manifestar que hasta ahora todo ha sido pacífico, no ha habido nada de violencia, cuando han pasado algunos vehículos o algo de urgencia lo están dejando pasar, no se está causando perjuicio a nadie, se está impidiendo un poco la actividad comercial, pero me parece que a la gente hay que dejarla manifestar”, expresó el Alcalde.