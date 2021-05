Elevan queja disciplinaria contra subdirector técnico de Valorización

El asesor jurídico del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, Carlos Manuel Aguilar, presentó queja disciplinaria contra el ingeniero Pedro Retjman Orozco, quien funge como subdirector técnico de esa entidad.

La querella fue radicada ante la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena por presuntamente desprestigiar el buen nombre de Carlos Aguilar luego de la presentación de un informe para efectos de estudiar varios aspectos del contrato VAL 02-06 correspondiente al tramo III de la vía a Playetas y así tomar una decisión de fondo de las peticiones invocadas por el representante legal del consorcio vial Isla Barú, quien solicitaba recibir las obras en mención.

Según Aguilar, encomendada esta tarea procedió en compañía de otros tres asesores jurídicos externos, a realizar un estudio juicioso de cada uno de los puntos que requerían claridad por parte del director de Valorización Distrital.

El denunciante contó que fue requerido por el Subdirector Técnico de la entidad, el ingeniero Pedro Retjman Orozco, para pedirle que ayudaran a Jorge Karduss en su calidad de representante legal de la empresa KMC SAS, debido a que al mismo no se le había pagado el anticipo económico del contrato, lo cual le había producido un desequilibrio económico por culpa de la medida cautelar decretada a favor del Consorcio Vial Isla Barú.

“Acto seguido, comencé a recibir llamadas del señor Jorge Karduss, quien me informó que mi número se lo había entregado el señor Pedro Retjman y que necesitaba que le suministrara mi correo electrónico para efectos de enviarme una información que me podía ser de gran utilidad. El primer concepto me lo remitió desde su correo personal y los otros dos restantes a través del correo de una papelería Laumar, actuaciones que me parecieron irrespetuosas”, aseguró Aguilar en su queja.

El asesor jurídico manifestó que recibió llamadas del subdirector técnico de Valorización presionando e insistiendo en que debía proyectar el concepto como lo indicaban los abogados del contratista Jorge Karduss.

“Una vez se tuvo claridad del tema, le entregamos a la subdirectora jurídica de Valorización dicho informe, el cual fue avalado por la misma. Se hizo un estudio serio sin sesgo alguno, objetivo e imparcial. Esta situación incomodó a Pedro Retjman Orozco, quien en una actitud poco ética se dedicó a indisponerme y a enlodar mi nombre con todos los directores que han llegado a Valorización, tan cierto resulta lo expresado que las obligaciones de mi contrato fueron modificadas por la anterior directora, Lady Johanna Gaitán”, puntualizó en la queja presentada ante Control Disciplinario.