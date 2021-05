"No es burocracia": Contralor sobre proyecto de ampliación de nómina

Desde Cartagena, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, defendió el proyecto que cursa en el Congreso que busca millonarios recursos para ampliar la planta de personal del ente de control. Esta iniciativa ha tenido muchas críticas, teniendo en cuenta que el Gobierno ha hecho un llamado a la austeridad en época de pandemia.

Córdoba, aseguró que este proyecto para ampliar la nómina no es burocracia porque el ente de control necesita profesionales de diferentes campos para hacer una carrecta vigilancia a los recursos públicos.

"Nosotros necesitamos más ingenieros civiles para que vigilen efectivamente qué fue lo que se robaron, también necesitamos ingenieros civiles para que digan cuánto cuestan las vías, yo no soy ingeniero civil y tampoco soy médico, pero necesitamos un médico para que nos digan qué es la infraestructura hospitalaria que se necesita, y se necesitan los conceptos para ese tipo de cosas", aseveró el jefe del ente de control fiscal.

El contralor Carlos Felipe Córdoba, aseguró que precisamente gracias a la reforma que se dio en 2019 que le permitió duplicar el presupuesto del ente de control, hoy se cuenta con un grupo de profesionales que han ayudado a hacer seguimiento a temas importantes en el país.

“Antes la Contraloría no tenía una Contraloría Delegada para la Salud y hoy la tiene y por eso hoy podemos estar dándole prioridad y efectividad como es a la salud. Eso no es burocracia, antes no teníamos un solo médico en la Contraloría, hoy tenemos un equipo de médicos, eso es necesidad”, reiteró.