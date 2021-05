Sector turismo en Norte de Santander rechaza anuncio de EE.UU

El gobierno de Estados Unidos en las últimas horas emitido un pronunciamiento sobre las protestas sociales que se adelantan en Colombia, y actualizó la alerta sobre los viajes recomendando a las personas que no se trasladen hasta nuestro país debido al paro nacional.



Dentro de este informe también se especifica que Colombia quedó en un nivel cuatro para no viajar debido a la pandemia del COVID-19, y además de posibles crímenes y terrorismo especificando el departamento de Norte de Santander.



Lina Silva quién es la directora de la Corporación Mixta de Turismo en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que se rechaza por completo este pronunciamiento porque afecta directamente a todos los sectores comerciales del país que dependen de los viajeros.



“Pues lamentablemente se dio esta noticia y nos afecta al país e indiscutiblemente a nuestra ciudad de Cúcuta en Norte de Santander, porque sabemos que las protestas no han sido ajenas a nuestro territorio pero si estamos confiados en que esto no sea permanente, y que a través del apoyo del ministerio de Comercio Industria y turismo y sobre todo de ProColombia después de qué esto pase se puede hacer unas campañas masivas de promoción a nivel internacional y que estas nos ayuden a promocionar nuestra región, que esto inicie un nuevo proceso de promoción de Colombia en todo el mundo”, dijo la funcionaria.

Lea también:Empleados de Salucoop en Cúcuta rechazan liquidación final de la entidad



El país norteamericano finalizó el informe indicando que Colombia está experimentando estas protestas y disturbios a lo largo de todo el territorio, y que los bloqueos en las vías pueden generar problemas para el acceso a los aeropuertos y el transporte público, además de los actos que se han dado de vandalismo saqueos y destrucción.