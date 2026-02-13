Campesinos protestan y bloquean la vía Cúcuta-Bucaramanga

Norte de Santander.

Las comunidades campesinas del municipio de Mutiscua adelantan bloqueos intermitentes sobre la vía que de Cúcuta conduce a Bucaramanga, como protesta por el mal estado en el que se encuentra este importante corredor vial nacional y por intervenciones inconclusas que han empeorado la movilidad en la zona.

La alcaldesa de Mutiscua, Ana Dolores Solano, explicó a Caracol Radio que la inconformidad se concentra principalmente en el sector conocido como el Restaurante La Esperanza y en el kilómetro 93+800, en el tramo del Aguanoso, donde las condiciones de la carretera están generando afectaciones directas a quienes viven y trabajan en el sector.

“Es una inconformidad de la comunidad campesina, de las personas que se encuentran ahí afectadas, porque allí tienen sus negocios, sus ventas de comida, sus cosechas; viven adultos mayores y niños”, afirmó la mandataria.

En el sector del Restaurante La Esperanza, la comunidad denuncia que la capa asfáltica fue retirada hace más de un mes y hasta el momento no ha sido repuesta, lo que ha generado polvo constante, dificultades en la movilidad y afectaciones a los establecimientos cercanos.

“Levantaron la capa asfáltica hace prácticamente un mes y no han vuelto a echarla, lo que quiere decir que se presenta tierra y afecta a los transeúntes y a los negocios”, señaló Solano.

La situación también es compleja en el sector del Aguanoso, donde existe un tramo de aproximadamente 300 metros con huecos de gran tamaño que han provocado accidentes y demoras en el tránsito.

“Se presentan huecos enormes donde ha habido accidentes de tránsito; mientras un vehículo puede pasar en 20 segundos, se demora hasta tres minutos pasando estos huecos”, advirtió.

Según la administración municipal, cerca de diez viviendas en estos dos puntos también han resultado afectadas por las condiciones del terreno y por situaciones derivadas de las obras adelantadas en el lugar.

Los cierres se realizan de manera intermitente, inicialmente por periodos de media hora, mientras las comunidades buscan llamar la atención de las autoridades nacionales y de la entidad responsable del corredor vial para que se intervengan estos puntos críticos y se dé una solución definitiva.