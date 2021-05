Por tercera vez modificaron cronograma de Protección Costera en Cartagena

Por tercera vez, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) decidió modificar el cronograma del megaproyecto de Protección Costera de Cartagena. El retraso se debe principalmente a una solicitud de la Vicepresidencia de la República quien pidió corroborar la capacidad financiera del consorcio Proplaya, ganador de la adjudicación de las obras.

Este consorcio conformado por las empresas A&D Alvarado & During, Dinacol, Dicon Ingeniería e Inversiones, y Construcciones A.P, ha recibido serios cuestionamientos por parte de veedurías de la ciudad sobre su capacidad financiera para poder ejecutar las obras.

Con el propósito de corroborar los datos, la UNGRD solicitó a la Superintendencia de Sociedades mediante oficio No. 2021EE04535, información detallada de dicho Consorcio, sin embargo, a la fecha no ha sido allegada.

“La Superintendencia de Sociedades mediante el radicado No. 2021-01-322063 dio respuesta a la solicitud de la UNGRD en cuanto a la información sobre la situación financiera de la empresa A & D ALVARADO & DURING S A S - EN REORGANIZACIÓN, sin embargo, en dicha comunicación, aun cuando se menciona que se aportan como adjuntos los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2020 tales documentos no fueron allegados, por ello la Entidad se encuentra a la espera de los documentos pendientes de envío por parte de la Superintendencia”, aseguró la entidad a través de un comunicado de prensa.

Inicialmente, la UNGRD tenía planteado informar al consorcio que su cotización fue la más favorable entre el 20 y 21 de abril, sin embargo, al no recibir respuesta fue aplazada para el 10 de mayo y posteriormente para el 18 de mayo.

El nuevo cronograma quedó de la siguiente manera:

21 de mayo: La UNGRD informará al cotizante seleccionado, vía correo electrónico, que su cotización fue la más favorable para la entidad y la atención de la emergencia y, solicitar que ratifique su intención para contratar con la entidad, indicando que acepta y cumple las condiciones establecidas en la invitación que se remite.

Del 21 al 25 de mayo: El consorcio deberá comunicar, vía correo electrónico, la intención de contratar e informar que acepta las condiciones establecidas en la invitación que se remite.

31 de mayo: la UNGRD remitirá a Fiduciaria La Previsora S.A., la instrucción para la elaboración, suscripción, legalización y perfeccionamiento del contrato.