Comercio ibaguereño reporta fuerte caída en ventas

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Brian Bulla Tovar, habló de una fuerte caída en ventas en el comercio local que estaría bordeando el 70 por ciento desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril.

El dirigente gremial señaló que la pérdida de productos que se han quedado estancados en las carreteras, materias primas que no ha llegado y pedidos que no se han podido despachar debido a los bloqueos y cierres de vías, son algunos de los aspectos que relatan los empresarios.

“Los establecimientos que no han podido abrir, o que han abierto sus puertas, pero los bloqueos en las vías no han permitido que lleguen los clientes, adicionalmente los empleados que no han podido llegar para hacer los diferentes turnos en las empresas, son situaciones que tienen a los empresarios altamente preocupados, además de ser un factor que agudiza la problemática de desempleo que tiene la ciudad”, puntualizó Brian Bulla.

El presidente ejecutivo de la entidad cameral instó a los promotores del Paro Nacional a realizar sus movilizaciones sin acudir a los bloqueos que afectan el proceso de reactivación económica que requiere la región.