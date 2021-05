"Trabajamos por las comunidades negras": Henry Guizamano

Ante los ataques a su buen nombre, el Delegado del Espacio Nacional para Comunidades Negras ante el Ministerio del Interior, Henry Guizamano Vivas, anunció acciones jurídicas y afirmó que su trabajo siempre ha sido en favor de las comunidades afros.

Por medio de un comunicado de prensa, Henry Guizamano Vivas, manifestó que ha trabajado y seguirá trabajando por las comunidades y si bien acompaña a Consejos Comunitarios en el proceso de Consulta Previa del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, no quiere decir, que su presencia en estos territorios es nueva.

En el proceso de Consulta Previa en comunidades como Puerto Badel, Lomas de Matunilla, El Recreo y Leticia, se ha contratado a un equipo de profesionales expertos en temas ambientales, socio-económicos, culturales, jurídicos y comunicacionales, quienes, a través de la Fundación Afrodescendiente Arca de los Sueños, asesora y defienden los intereses de las comunidades.

"Es bueno aclarar que los valores pactados para el desarrollo y creación de una Ruta Metodológica en una Consulta Previa, es solo para el pago de los honorarios de los profesionales y la logística de dicho proceso (Talleres, transporte, recorridos, alimentación e hidratacion, entre otras actividades). Es un proceso de Consulta Previa y no se puede difamar sin fundamentos”, aseveró.

Guizamano Vivas afirmó que el equipo de la Fundación Arca de los Sueños, ha desarrollado una labor netamente profesional y del lado de la comunidad y no como los que hoy lo atacan, que perdieron ese espacio por malas asesorías.

Asegura que continuará su trabajo, ayudando a estas comunidades, pero que a la vez, teme por su vida y la de su familia. "No han conseguido mi retiro por las injurias y calumnias lanzadas. Pero no quiero que me suceda, lo que ocurre con muchos líderes sociales en este país", puntualizó.