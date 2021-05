Trabajadores de sector nocturno protestaron contra Toque de queda en Boyacá

Los trabajadores, proveedores y propietarios de los establecimientos de la economía nocturna, que ya se habían reactivado por decreto en Tunja desde el pasado miércoles 12 de mayo, están desesperados, pues están al borde de la quiebra por el cúmulo de restricciones que especialmente orden a su sector, permanecer cerrado.

Y que de manera sorpresiva, en la mañana de este viernes 14 de mayo, el gobernador de Boyacá Ramiro Barragán ordenó el toque de queda nocturno y la ley seca en los 123 municipios del departamento, desde este viernes a las 6pm y hasta las 5am de la mañana del día siguiente. La restricción también se aplicará para los días 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2021.

La razón de estas nuevas reglas, tienen que ver con la pandemia, pues Boyacá esta al borde del colapso del sistema de salud: las principales ciudades del departamento (Tunja, Duitama y Sogamoso), están al límite de la ocupacion en las UCI, sobrepasando el 89% ocupación de estas camas.

Lo anterior, incluso lleva a que los pacientes que actualmente requieran estos servicios en los municipios mencionados, tendrán que remitirlos a Puerto Boyacá o Soatá, municipios donde quedan pocas UCI disponibles, e incluso no se descarta que sea necesario pedir apoyo a otros departamentos del país.

“No es que el virus no se contagie en el dia, y no es que el virus no se propague en otras horas diferentes a las de la noche, lo que pasa es que estos toque de queda y ley seca nos ayudan a limitar las reuniones sociales, fiestas, borracheras y accidentes, que también nos hacen incrementar el riesgo de tener más pacientes en UCI”, explicó el gobernador Barragán.

Pero para los trabajadores de los establecimientos nocturnos, la medida es injusta, y a esta hora, bloquean dos glorietas de gran importancia al norte de la ciudad de Tunja, y las principales vías y plazas de Villa de Leyva y Duitama.

David Contreras, presidente de Asobares Colombia, dijo en Caracol Radio que “el señor gobernador no nos ha apoyado en absolutamente nada en esta situación de emergencia sanitaria. Hemos hecho el esfuerzo durante 15 meses de que nos den la oportunidad de tener pruebas piloto para re aperturar nuestros negocios, y jamás la gobernación en este proceso, le ha ayudado con una papa a las personas que generan empleo en nuestro sector, o que dependen de la economía nocturna. Ni con los cánones de arrendamiento, ni con los servicios públicos, ni con el subsidio a la nomina, y los créditos, son una farsa”.

Agregó que “luego de no apoyarnos, y cuando conseguimos la oportunidad de dar reapertura a la economía nocturna, porque este puente festivo que arrancaba el 14 de mayo, era nuestro primer fin de semana de volver a trabajar, y el gobernador sale con esta medida absolutamente desconectada con lo que está pasando, sin compadecerse de la situación y sin consultar con los sectores economices ni con los alcaldes”.

Contreras dijo que “ya no hay excusa para cerrar más los establecimientos nocturnos, ni el tema de ocupación en UCI, porque las restricciones son las responsables de esa ocupación en salud, son las responsables de los contagios, las que proliferan los encuentros clandestinos en casas, fincas, encuentros privados donde no hay distanciamiento, donde hay solo fiestas masivas, y en donde se incrementan los contagios, y terminan pagando los platos rotos los trabajadores y empresarios formales, así no puede seguir pasando, esas restricciones son obsoletas”.

Las manifestaciones contra estas restricciones, se realizaron de manera pacifica en Tunja, Duitama y Villa de Leyva, que según el gremio del entretenimiento nocturno, hotelería, bares, gastrobares y restaurantes, están afectando a miles de familias que no han podido llevar el sustento a sus hogares en medio de la pandemia.

Solamente en Tunja, son alrededor de 8.000 familias las que viven alrededor de la cadena productiva de la economía nocturna.

Con las protestas los empresarios y trabajadores buscan que el gobierno departamental flexibilice las medidas restrictivas contra el covid para este sector.