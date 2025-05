Hallazgo en la Antártida: meteorito revela posible pista del origen de la vida y el agua

El descubrimiento presentado en un artículo publicado en la revista ‘Icarus’, expuso que un meteorito hallado en la Antártida en 2012 contiene hidrógeno suficiente como para haber contribuido a la formación del agua en la Tierra, desde su origen.

Cabe destacar que este meteorito, clasificado como una ‘condrita enstatita’, es químicamente similar a los materiales que formaron la Tierra.

Aunque no contiene agua en sí, conserva hidrógeno en forma de sulfuro de hidrógeno, lo que sugiere que reacciones internas entre hidrógeno y oxígeno pudieron haber generado agua sin necesidad de aportes externos como cometas o asteroides.

De esta manera, el científico James Bryson, de la Universidad de Oxford, coautor del estudio, sostuvo que este hallazgo replantea la teoría dominante sobre el origen del agua terrestre, indicando que podría haber estado presente desde la formación del planeta.

No obstante, el descubrimiento también enfrenta cuestionamientos. Conel Alexander, de la Carnegie Institution for Science, advierte que el hidrógeno hallado podría ser resultado de la exposición del meteorito al hielo antártico, no un componente original.

A pesar de los esfuerzos por evitar áreas alteradas, Alexander señaló que la confirmación definitiva requeriría una muestra recogida inmediatamente tras su caída en condiciones controladas.

¿Qué cambiaría con los hallazgos encontrados?

Estos nuevos hallazgos representan un giro de peso en la comprensión del origen del agua en la Tierra y, por extensión, de las condiciones necesarias para la vida.

El estudio del meteorito encontrado en la Antártida ofrece evidencia de que los materiales que formaron el planeta ya contenían elementos esenciales como el hidrógeno, lo cual abre la posibilidad de que el agua no haya sido importada desde el espacio exterior.

De esta forma, este cambio de perspectiva es relevante porque redefine los criterios con los que los astrónomos evalúan la habitabilidad de otros planetas.

Si cuerpos rocosos pueden generar agua por sí mismos, entonces el número de mundos potencialmente habitables en el universo podría ser mucho mayor de lo que se pensaba.

Adicionalmente, el uso de técnicas avanzadas de espectroscopia para identificar compuestos como el sulfuro de hidrógeno en capas profundas del meteorito demuestra el valor de las metodologías modernas en el estudio de materiales antiguos.

Asimismo, en un momento en que la exploración espacial busca identificar planetas similares a la Tierra, este hallazgo amplía los parámetros científicos sobre cómo y dónde puede surgir la vida.

Consideraciones finales sobre los hallazgos

Para profundizar en este descubrimiento, es importante destacar la importancia del tipo específico de meteorito analizado: una condrita enstatita.

Este detalle es determinante, ya que estos meteoritos comparten composición con los materiales primigenios de la Tierra, lo que fortalece la hipótesis de un origen interno del agua.

En la misma perspectiva, la investigación evitó estudiar zonas del meteorito alteradas por el contacto con el agua, lo que refuerza la validez de los resultados.

Finalmente, como lo señaló Conel Alexander, la posibilidad de contaminación persiste, y se plantea la necesidad de obtener muestras recién caídas para confirmar con mayor evidencia y certidumbre el origen del hidrógeno encontrado.