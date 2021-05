Viernes 14 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Fendipetróleo desmintieron la información que circuló en redes sociales donde aseguraban que se presentaban nuevos bloqueos en Cartago para el transporte de combustible

El director de Fendipetróleo Julián Rodríguez en diálogo con Caracol Radio manifestó que en la mayoría de estaciones han llegado carros con gasolina y paulatinamente se va normalizando el servicio y por eso la información es falsa toda vez que no han dejado de llegar a la región los carros abastecedores

El líder gremial reiteró el llamado a la paciencia a los conductores porque aunque todavía persisten las filas ya no son tan extensas como el fin de semana pasado y esperar que este puente festivo ya se normalice el suministro de gasolina en la región

Los camioneros que continúan en paro y bloqueando la vía la línea en el sector de Versalles en Calarcá no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades nacionales y regionales luego de más de seis horas de reunión

Jhon Faber Zamora uno de los voceros en diálogo con Caracol Radio aseveró que la viceministra de transporte habló muy bonito pero sin soluciones completas a las peticiones del gremio transportador

Además señaló que la presencia de las autoridades solo tenía como propósito que se permita al Invías el paro de maquinaria para las obras del túnel pero no en responder a los que los camioneros están solicitando

Una nueva jornada de protesta se vivió en las últimas horas, a las afueras del edificio de la gobernación del Quindío en Armenia, donde varios jóvenes y estudiantes adelantaron una cadena humana bloqueando el ingreso al centro administrativo departamental.

German Aristizábal integrante del colectivo de Marcha Carnaval manifestó que con esta puesta en escena quieren dejar en claro la importancia del respeto a la protesta social, a las manifestaciones artísticas culturales dentro de las jornadas de paro nacional, y el rechazo a la formas violentas utilizadas por la autoridades para reprimir la manifestación.

Y agregó “buscamos que no se estigmatice la protesta social, que no se vulneren los derechos y que nos respeten y nos tomen en serio por parte de las autoridades departamentales, municipales y que no sean insensibles a las verdaderas causas del pueblo”

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez resaltó el respeto a las manifestaciones pacíficas dentro del paro nacional, los jóvenes en esta protesta insistieron en la importancia de desmilitarizar las zonas urbanas y no permitir el accionar del Esmad

El funcionario explicó que en algunos municipios donde hay presencia militar no tiene que ver con el paro sino que desde mucho antes hace vigilancia luego de la masacre en Circasia y ante el problema del tráfico de estupefacientes y señaló que desde El Esmad no hace presencia desde hace una semana en las manifestaciones

Reconoció que con respecto a los hechos de vandalismo registrados en el sur de Armenia la noche del miércoles si hubo demora en la actuación de las autoridades pero fue por coordinación del puesto de mando unificado para identificar a los protagonistas de estos hechos.

Bomberos oficiales de Armenia se sumarán a plantón nacional

La iniciativa se gesta con el fin de exigir mejores condiciones laborales, además de ser priorizados en el plan nacional de vacunación contra COVID-19 que permitan ofrecer un óptimo servicio.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos en la ciudad, resaltó que la actividad se desarrollará a partir de las 9 de la mañana en la estación central ubicada en el sector del Coliseo del Café.

Según un sondeo empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío reveló que el 96% de los empresarios consultados han visto reducidas sus ventas, de este porcentaje un 45% ha evidenciado disminución por encima del 70% a causa del paro

El director ejecutivo del ente gremial Rodrigo Estrada afirmó que dentro de los planteamientos realizados por la Cámara de comercio se contemplan alivios en los impuestos para los empresarios como por ejemplo: para el año 2021, cero pesos en el pago del impuesto de Industria y Comercio para los comerciantes con ingresos iguales o menores a $36.000.000 anuales.

En el Quindío se reportaron 166 casos positivos para Covid19 y 5 fallecidos entre los 53 y 85 años de edad en Armenia Calarcá y Montenegro

Médicos en el Quindío advierten de incremento de casos COVID-19 en medio de las protestas sociales

El coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Wilder Castaño, resaltó que si bien no desconoce las razones de las manifestaciones son preocupante las aglomeraciones que se presentan y que en muchas de las ocasiones no se cumplen con los protocolos de bioseguridad.

Evidenció que los jóvenes están siendo afectados con severidad por el contagio. Añadió que en este momento hay un agotamiento en el personal de la salud por eso reiteró la importancia del autocuidado.

La ciudadanía ha menguado la afluencia en el proceso de vacunación COVID-19 por temor en medio del paro nacional

Así lo dio a conocer el coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Wilder Castaño, quien señaló que las personas temen bloqueos o alteración de orden público por lo que prefieren no salir de sus viviendas y por ende mengua la participación ciudadana.

En el norte de Armenia en confusos hechos fue asesinado un hombre y otro resultó herido

En la carrera 19 con calle 19 norte, frente al edificio Atlantis al norte de la ciudad se registró el lamentable hecho que tiene dos versiones una es que fue a raíz de una discusión personal.

Sin embargo, de acuerdo con la versión del implicado en el caso un joven de 19 años de edad que resultó herido por arma traumática, se habría defendido de 3 hombres que lo abordaron para hurtarlo hiriendo con arma blanca a uno de ellos que fue identificado como José Júnior López Vargas quien falleció en el hospital del sur debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades también investigan otro hecho que se registró en el barrio la Miranda de la capital quindiana donde resultó herido Anderson Aguirre Rodríguez de 23 años de edad y quien falleció mientras recibía atención médica en el hospital del sur.

Concejo de la Tebaida rechaza actos vandálicos en el marco del paro nacional

Ante la apertura de indagación preliminar a la concejala de La Tebaida, Quindío, Fanny Flórez Jiménez, por presunta incitación a atacar las instalaciones de la alcaldía del municipio, el presidente de la corporación Diego Fernando Arias Urbe, destacó que no comparten las afectaciones por hechos vandálicos y espera que los entes de control ejerzan la labor referente a la culpabilidad o no de la concejala.

En el municipio de Filandia, Quindío, hoy hay jornada de venta de leche a 1000 pesos el litro, los productores prefieren venderla barata que botarla debido al represamiento por los bloqueos

Linda Lorena Jiménez, productora agropecuaria de la localidad, invitó a los ciudadanos a participar de la jornada entendiendo la difícil situación por la que atraviesan ante los bloqueos que dificultan la respectiva comercialización.

Por su parte el comité de ganaderos realizará mañana sábado en la sede de la entidad en Armenia una feria de venta de quesos para apoyar a los productores de leche

Mañana sábado habrá también jornada de mercados campesinos, en los municipios de La Tebaida, Filandia, Circasia, Quimbaya, Calarcá y Armenia en el centro de convenciones desde las 8 de la mañana.

Expertos en el Quindío señalan que la incertidumbre del paro nacional sumado a la pandemia desencadena afectación en la salud mental

De acuerdo con la gerente de la clínica el Prado en Armenia, Liliana Salazar, la crisis social que se evidencia en el país durante varios años sumado a las afectaciones económicas en pandemia generan la situación actual respecto a las manifestaciones y la complejidad por alteración de orden público.

Destacó que es muy preocupante el panorama por la salud mental que ha sido vulnerada por la incertidumbre de la pandemia y ahora con el paro nacional.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación, adelantará hoy 14 de mayo, la entrega de 4.446 kits del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en las instituciones educativas que fueron aplazadas debido a las dificultades que presentó el operador, para transportar algunos de los elementos que contienen dichos kits.

Los establecimientos escolares que se encontraban pendientes, son la Escuela Normal Superior del Quindío, Enrique Olaya Herrera, Cristóbal Colón, y Ciudadela del Sur en sus sedes principal y Puerto Espejo.

En deportes, en la liga profesional de baloncesto que se disputa en Cali, a pesar de perder ante hurricanes por marcador de 104 a 83, cafeteros de Armenia es segundo en la tabla de posiciones del campeonato.