Alcalde en Villa del Rosario pide al acueducto explicar aumento de tarifas

Posterior a la marcha que realizaron los habitantes en el municipio de Villa del Rosario en la zona de frontera por las falencias que ha presentado el servicio de agua, el alcalde de esta localidad le ha pedido a las directivas de la empresa concesionada que de las explicaciones de las quejas presentadas.



La comunidad llegó hasta las instalaciones del acueducto para exigir respuestas al aumento de las tarifas, pero se encontraron con la sorpresa de que toda la planta de personal no laboró el martes 12 de mayo quedando con un sinsabor ante las diferentes preguntas.



Eugenio Rangel mandatario de este municipio, le dijo a Caracol Radio que se debe aclarar que esto es un mandato desde el Gobierno Nacional para hacer la regulación de los cobros.



“Le he pedido a las directivas de Aqualia que le informar a la comunidad de Villa del Rosario porque el alza de las tarifas y sobre costo en los medidores, desde el año 2014 cuando funcionaba la empresa Eiviro la Comisión de regulación de servicios hizo una resolución donde le manifestó al gerente de la empresa que se debía hacer ajuste a las tarifas, paso el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y volvió a hacerse este requerimiento en donde se preguntaba por qué no se hacía el cobro y ajuste de las tarifas, en el segundo semestre del año 2019 se hizo un ajuste del 50% y comenzó la pandemia en el 2020 y por esto no se hizo el cobro, pero ya en este 2021 se comenzó a aplicar el 100% del reajuste y por eso es la molestia”, dijo el alcalde.

La molestia se da de igual forma por la escasez de líquido durante varias semanas en diferentes sectores, generando un desabastecimiento en plena pandemia en donde es vital tener este servicio.