Siguen las marchas: Paro en el Huila se mantiene

La Minga Indígena del Huila aclaró que aun cuando se estableció un dialogo para el corredor humanitario, aún no han realizado ningún acercamiento con el gobernador del Huila, ni con los alcaldes frente al paro.

Liborio Chala, líder indígena "No ha habido ningún inicio de la concertación, el gobierno ha sacado unos comunicados para decir que en el Huila no pasa nada; pero nosotros nos mantenemos hasta último momento y si tenemos que bloquear vías de nuevo, lo haremos".

En el Huila se mantienen en total 18 bloqueos viales, donde se ha establecido el paso intermitente y horarios para el paso de alimentos, servicios y misiones médicas.

Se espera que sobre las 10:00 de la mañana, en un encuentro entre los participantes de la minga indígena en diferentes zonas del Huila, se tomen nuevas decisiones frente al desarrollo de la agenda de protestas en esta región.