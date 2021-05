SOS en entidades médicas del área, no hay espacio para pacientes

En un abrir y cerrar de ojos, se conoció que nueve entidades médicas del área metropolitana de Bucaramanga amanecieron, el 4 de mayo, con colapso de Unidades en Cuidados Intensivos, UCI, y atención en urgencias, están al 100%, es decir, que piden remisión de pacientes a otras entidades porque no hay espacio.

VIDEO: Metrolínea reporta destrucción en estación Panamericano

Las entidades que hicieron el anuncio de alerta son las siguientes: La clínica Chicamocha, la Clínica Bucaramanga, el Hospital Internacional de Colombia, el HIC, la Foscal, la Fundación Cardiovascular de Colombia, la clínica Comuneros , Hospital Universitario de Santander, el HUS, hospital Manuela Beltrán, en el Socorro, y la Clínica Piedecuesta.

Aeropuerto Palonegro reporta retrasos en ocho vuelos

Francisco Silva, director médico de la clínica Chicamocha, dijo que busca la manera de ampliar más camas, pero no hay en dónde.

"Estamos full, hay en urgencia 20 pacientes para hospitalizar por que no tengo camas, en sala COVID -19 estoy en 100% y no covid, todas las camas están asignadas, no tengo capacidad para nada, darle atención hasta donde podamos y darle remisión pero sabiendo que nadie lo va a recibir porque todos estamos igual".

VIDEO: Se normaliza la movilidad en la vía a la Costa

La ocupación en las UCI en general en el área metropolitana de Bucaramanga está por el 97% y en Santander está en más del 90%