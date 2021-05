En Santa Marta prorrogan por 10 días el toque de queda y la ley seca

La Alcaldía de Santa Marta informó que a partir del lunes 3 de mayo de 2021, siguen vigentes las medidas contenidas en el decreto 090, por medio del cual se modifican unos artículos del Decreto 083 del 19 de abril y se dictan otras disposiciones para contener la propagación del coronavirus en la capital del Magdalena.

El Decreto 090 del 2 de mayo de 2021 establece que desde las 5:00 a.m. del lunes 3 de mayo, hasta las 5:00 a.m. del jueves 13 de mayo de 2021, se decreta toque de queda, es decir, se restringe de manera transitoria, obligatoria y preventiva, la movilidad de personas y circulación de vehículos por vías y lugares públicos de la zona urbana y rural de Santa Marta, en el horario comprendido entre las 6:00 p.m., y las 5:00 a.m. todos los días de la semana.

RÍOS, PLAYAS Y RESTAURANTES ABIERTOS HASTA LAS 5PM

En consecuencia, los ríos, playas y balnearios, así como los establecimientos de comercio, incluyendo los gastronómicos, grandes superficies, supermercados, tiendas de cadenas, locales comerciales, tiendas de barrios, y todos los espacios en los que se desarrollen actividades comerciales en Santa Marta, estarán abiertos al público de manera presencial hasta las 5:00 p.m.

Se exceptúan de esta restricción los servicios domiciliarios de droguerías, la movilidad del personal de la salud, vigilancia y de servicios que permitan el normal funcionamiento del Estado.

Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades. También quedarán exceptuadas aquellas personas que se desplacen por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o con motivo de urgencias médicas o veterinarias y se permite el tránsito de personas o vehículos que salgan o retornen a la ciudad, circunstancia que debe estar debidamente acreditada.

SIGUE EL PICO Y CÉDULA

En el Distrito de Santa Marta la medida especial de pico y cédula, incluso para el uso del transporte público de pasajeros, se mantiene a partir de las 5:00 a.m. del lunes 3 de mayo de 2021, hasta las 5:00 a.m. del jueves 13 de mayo de 2021; por lo que la población sólo podrá salir de acuerdo con el último dígito de la cédula de ciudadanía y/o documento de extranjería o pasaporte tal como se detalla a continuación: