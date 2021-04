Barranquilla busca erradicar el trabajo infantil con búsquedas activas

El Distrito de Barranquilla sigue trabajando en el proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, donde se busca convencer a los niños y adolescentes de la ciudad para que abandonen el trabajo infantil.

Este trabajo donde se busca erradicar el trabajo y la mendicidad se ha venido realizando en la ciudad en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Gobierno-Inspecciones y Comisarías, un equipo psicosocial y pedagógico de la Secretaría de Gestión Social.

La Alcaldía ha trazado una ruta por las calles, semáforos, centros comerciales, entre otros sectores, donde han evidenciado que hay varios niños y adolescentes que se encuentran en condición de trabajo infantil o mendicidad.

"Los niños no tienen por qué estar exponiéndolos en las esquinas. Traerlos a pedir en las calles no es la solución al problema, al contrario, esto va a hacer que estos niños estén en la mendicidad, no logren estudiar y siempre se agrave la situación al interior de las familias", señaló el secretario distrital de Gestión Social, Santiago Vásquez.

Este trabajo por parte de la Alcaldía ya ha logrado sensibilizar a 801 niños y adolescentes.