Víctimas en alerta por cese de actividades de personerías / ()

Desde el jueves el 22 de abril del año 2021 la Federación Nacional de Personerías comenzó la suspensión de actividades en todas las entidades de Colombia, argumentando que hasta el momento durante la pandemia son la única entidad que está recibiendo las declaraciones juramentadas de las diferentes víctimas del conflicto armado.



Esta labor normalmente se debe hacer conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, sin embargo según la Personería estas entidades durante todo el 2020 y 2021 se han negado a recibir a las personas desplazadas afirmando que en medio del contagio del COVID-19 se deben mantener todo el distanciamiento.



Milton Hostias quién es el representante municipal de la mesa de víctimas en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esta situación afectará a todas las personas que siguen llegando desde diferentes regiones del país y especialmente en el Catatumbo donde se ha incrementado el conflicto armado.



“Cúcuta es una ciudad receptora que a diario está recibiendo víctimas del conflicto armado de todos los lados especialmente del Catatumbo, cuando llego a Cúcuta sin nada porque cualquier grupo ilegal me desplaza ya sea las autodefensas o cualquier grupo guerrillero yo salgo y dejo todo abandonado en mi territorio, debemos tener en cuenta que algunas entidades no están haciendo las declaraciones y estas son la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no están haciendo estas declaraciones, esto sólo lo estaban haciendo las Personarías y especialmente la de Cúcuta” dijo el vocero de las víctimas.



De igual forma la Federación de Personerías ha indicado que han continuado con estas labores y no han sido tenidos en cuenta para el proceso de vacunación.