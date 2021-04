Endurecen controles en toque de queda y ley seca en Cúcuta

La administración municipal hizo modificaciones al decreto que mantiene controles para el comportamiento social frente a la pandemia.

El municipio extendió estos controles hasta el 1 de junio frente a la expectativa que se mantiene por la tercera ola de contagios en el país.

Las autoridades fijaron medidas para el funcionamiento de establecimientos públicos que se verá reflejado en el horario de lunes a jueves de 10 am hasta las 12 pm.

Los fines de semana viernes, sábado y festivos se permitirá la apertura de 10 am a 10 pm.

El expendio de licores estará controlado de la misma manera, por lo tanto, la ley seca se aplicará de 12 am a 5 am de lunes a jueves y los fines de semana y festivos de 10 pm a 5 am.

Las autoridades hicieron un llamado al buen comportamiento, mantenimiento de las medidas biosaludables y acatamiento de normas gubernamentales para contribuir en el control sanitario.