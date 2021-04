Fenalco Bolívar pidió confiar en comercio formal para combatir el COVID-19

Fenalco Bolívar, atendiendo las previsiones de la circular conjunta emitida por los Ministerios del Interior y de Salud y teniendo en cuenta que la Alcaldía de Cartagena adoptó medidas para frenar el COVID-19, reafirmó el compromiso del comercio formal con el cumplimiento de las mismas.

Al mismo tiempo, el gremio solicitó a la administración distrital contemplar su revisión en un plazo menor al señalado en el decreto. “Si las condiciones favorables actuales se conservan o mejoran tal y como lo esperamos, podamos retornar al horario de atención que fue modificado e igualmente el ingreso a los comercios”, aseguró Fenalco.

De igual forma, ratificaron el compromiso con que el comercio formal ha actuado frente a la pandemia, implementando protocolos de bioseguridad para la tranquilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos y sometido a la vigilancia constante de estas últimas.

“Hoy más que siempre, estamos llamados a la observancia rigurosa de las normas de autocuidado y así contribuir eficazmente a la mitigación del contagio, dado que nuevos linajes, más contagiosos aún, llegaron al país. Aspiramos a que de no ser necesario no se profundicen y al tiempo solicitar que los que están poniendo en juego el proceso de reactivación sean a quienes se les persiga con todo rigor y no a quienes no han dejado de hacer esfuerzos sostenidos para mantener la actividad formal. No podemos dejar de señalar que también existen grupos de trabajadores de la economía informal que están muy comprometidos en cuidar los logros que hasta ahora se han alcanzado y participan activamente de los procesos propios que demanda la situación”, indicó Mónica Fadul, directora ejecutiva Fenalco Bolívar.

Fenalco también argumentó que la labor de control por parte de las autoridades se dificulta si las restricciones son mayores, razón por la cual consideraron que deben existir estrategias diferenciales. El gremio pidió confiar en el comercio formal que cumple con los aforos y medidas de bioseguridad.