Por intercambio de cuerpos, familia iba a sepultar a la persona equivocada

Carmen Alicia Márquez y Carmen Alicia Varón son las víctimas de un nuevo intercambio de cuerpos denunciado en Barranquilla, en medio de la actual contingencia del COVID-19. Un presunto error, que aún no termina de esclarecerse y que ha provocado molestías y dolor para las familias.

Franklin Gutiérrez Varón, sobrino de Carmen Varón Olarte, explicó a Caracol Radio que su tía falleció este fin de semana, tras luchar durante más de un mes contra la secuelas del COVID-19, ya que su familiar padecía de problemas renales que complicaron su estado de salud.

"No dieron la oportunidad de que la veláramos. Esta mañana (lunes) cuando su hija fue a reclamar el cadaver para llevarlo directo al cementerio, sin velación y sin ceremonia; pidió el reconocimiento de la persona que estaba ahí y no era mi tía. Íbamos a enterrar a una persona que no era nuestro pariente", explica.

De acuerdo con Gutiérrez, se trata de un "error a todas luces imperdonable", ya que su tía fue enterrada el domingo en la noche por otra familia.

"No entendemos cómo la enterraron en una tumba que no estaba paga por nosotros. Lo que alcanzamos a vislumbrar es que en la rotulación de los cuerpos, los funcionarios se confundieron porque ambas se llamaban Carmen Alicia"

El drama de esta familia no cesa, debido a que aún no han logrado recuperar e identificar el cuerpo de la mujer, que estaría en Jardínes de la Eternidad y que se convierte en la cuarta víctima del COVID-19 de los hermanos Varon Olarte y en la quinta fallecida del núcleo, en los últimos siete meses.

"Nuestra familia ha sido maltratada por la pandemia muy fuerte. Son cinco de los hermanos Varón Olarte que han muerto, uno no fue por COVID-19, el resto sí, incluyendo a mi mamá, por comorbilidades que ellos tenían porque eran pacientes renales", aseguró Gutiérrez, quien de parte de su familia paterna también ha perdido a tres miembros recientemente, dos de esos por el coronavirus.

El hombre visiblemente afectado, aseguró que no han podido hacer el duelo de sus seres queridos, pero que de ser necesario interpondrán acciones legales por el sufrimiento que como familia se les ha causado en medio del intercambio de cuerpos.