Empresas turísticas de Antioquia piden soluciones urgentes

Los empresarios del sector turismo en Antioquia reiteraron la crítica situación económica en la que están las diferentes empresas con las recientes medidas restrictivas de la Gobernación. El toque de queda que se está presentando durante los fines de semana, representa para este sector un cierre total de su actividad económica.

La reactivación económica se estaba dando a través del turismo local y nacional, pero bajo las medidas planteadas actualmente, el sector no logra la movilidad esperada de lunes a jueves y los fines de semana, cuando las personas tienen su espacio para la recreación y entretenimiento, la actividad es nula por los cierres, lo que ha perjudicado enormemente a las empresas, las cuales continúan teniendo los mismos gastos con mínimos ingresos.

Para este sector en particular los incentivos como el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal, que hace un comparativo de las ventas actuales con las del año pasado y en las que tuvimos cero ventas, no permite que las empresas del sector cumplan con los requisitos solicitados. Esta difícil situación también se ve con otros alivios o los préstamos del sector financiero, que no consideran a este tipo de empresas como susceptibles de financiamiento.

“Vemos con preocupación el gran foco de infección que representa la informalidad o lo que sucede en las reuniones en fincas de recreo, que al contrario de las empresas legalmente conformadas, no cumplen con los protocolos de bioseguridad requeridos, ni con los aforos. Por este motivo, solicitamos que se realicen mayores controles a este tipo de lugares y que no se vulnere el derecho al trabajo de las empresas formales que sí cumplen con las medidas de prevención del COVID-19. Nos sumamos a las propuestas de cierres parciales en zonas y lugares que ya han sido detectados como posibles focos de contagio”, señaló Fenalco Antioquia.