Ministerio Público en alerta por paro cocalero en el Catatumbo

Después de darse a conocer los parámetros que establecerá el Gobierno Nacional para la aspersión del glifosato en los cultivos ilícitos, los campesinos en el Catatumbo en Norte de Santander han reiterado que no permitirán este proceso que atenta contra las comunidades al ser supremamente tóxico éste químico.



Este proceso ha generado una reacción en cadena al ser la zona del Catatumbo una de las regiones con mayor número de hectáreas de estos cultivos, y ser el único sustento que mantienen los labriegos al no existir las condiciones óptimas para dedicarse a otras labores agropecuarias.



Robeiro Muñoz personero del municipio de Hacarí, le dijo a Caracol Radio que la preocupación en el ministerio público se incrementa por qué los líderes de varios sectores han anunciado un paro indefinido cuando se inicie la aspersión.



“Preocupa a las personerías y alcaldías porque la gente va a defender lo que tiene, se habló de un compromiso de sustitución hace mucho tiempo pero si no se lleva a cabo la gente va a defender la hoja de coca, esto tendrá unas repercusiones sociales y en los derechos humanos si se inicia una erradicación de cultivos, yo como personero y conociendo mi municipio veo que aquí va a presentarse una movilización cuando inicien la erradicación forzada de manera aérea con el glifosato, eso es lo que han anunciado en las comunidades y es lo que no queremos porque van a entrar muchos actores implicados y van a ser muchas afectaciones, lo que se quiere es el bienestar del campesino y lograr salir de la ilegalidad, pero esto se debe hacer con propuestas y alternativas”, dijo el personero.

Reiteró que siempre se ha apoyado el diálogo entre las partes, pero que ante todo se debe dar un cumplimiento de los compromisos que han sido establecidos para generar desarrollo y productividad para los campesinos.