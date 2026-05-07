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07 may 2026 Actualizado 13:10

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Adoptan medidas en cárceles por ataques en centros penitenciarios del país

Autoridades en alerta por hechos en varias ciudades

&quot;Nuestra labor es hoy una actividad de altísimo riesgo&quot;. Director General del INPEC.

"Nuestra labor es hoy una actividad de altísimo riesgo". Director General del INPEC.

&quot;Nuestra labor es hoy una actividad de altísimo riesgo&quot;. Director General del INPEC.
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Las autoridades en Cúcuta, Pamplona y Ocaña adoptaron medidas especiales en los centros penitenciarios ante situaciones de violencia en Barranquilla y en Valledupar.

Los ataque que se presentaron motivaron acciones preventivas en los penales de esta zona del oriente del país, para evitar más hechos violentos.

En esta zona del país, inteligencia de la policía nacional y el grupo de reacción son los encargados de las medidas que se mantendrán para evitar alteraciones del orden público o situaciones de riesgo para los funcionarios del Inpec.

Así mismo se han entregado recomendaciones especiales a los trabajadores del Inpec tanto en la vigilancia de pabellones, como en sus desplazamientos y cumplimiento de traslados de internos a centros asistenciales u traslados.

La medida busca mantener acciones de prevención advertencias de un presunto plan pistola orientado hacía el sector penitenciario.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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