Más de 12 habitantes de calle han sido asesinados este año en Cúcuta

Cúcuta.

La violencia contra habitantes en condición de calle sigue dejando cifras alarmantes en Cúcuta.

Según defensores de derechos humanos, en lo corrido de este año ya se habrían registrado más de 12 asesinatos de personas pertenecientes a esta población vulnerable en la ciudad.

La alerta fue hecha por Carlos Muñoz, quien aseguró a Caracol Radio que la tendencia de homicidios no ha disminuido y, por el contrario, continúa generando preocupación tras los recientes hechos violentos conocidos esta semana.

“Muy seguramente ya superamos los 12, 13 o 14 asesinatos de habitantes de calle en lo que va corrido del año”, afirmó.

El defensor de derechos humanos recordó que 2025 ya había sido uno de los años más violentos para esta población, con cerca de 35 homicidios registrados, mientras que entre 2021 y 2025 se contabilizan más de 100 muertes violentas de habitantes de calle en Cúcuta.

Muñoz advirtió que esta situación no solo refleja problemas de seguridad, sino también la falta de políticas sociales dirigidas a esta población.

Según explicó, desde hace más de un año permanece cerrado el Centro Integral para Habitantes de Calle que funcionaba frente a la terminal de transporte, espacio donde se brindaban servicios básicos como alimentación, higiene y procesos iniciales de atención y desintoxicación.

“Hoy no existe un lugar donde los habitantes de calle puedan recibir esa ayuda social”, señaló.

El defensor aseguró además que el incremento de homicidios coincide con el cierre de ese centro de atención, lo que, a su juicio, ha dejado a esta población en una condición aún mayor de vulnerabilidad y desprotección.

También alertó por el aumento de discursos de “limpieza social” en la ciudad, situación que calificó como grave y preocupante frente a los derechos humanos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para implementar medidas integrales que permitan atender la problemática social y frenar las muertes violentas contra habitantes de calle en la capital nortesantandereana.