Denuncian suspensión de agua potable para damnificados en Providencia

Los líderes raizales como Josefina Huffignton aseguran que desde hace una semana el agua potable que le suministraba la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo, dos veces a la semana, ya no la han vuelto a recibir.

“Asimismo el auxilio económico que fue anunciado por la Alcaldía hasta el momento quedó en promesas”, indicó.

Relata que la comunidad de Providencia y Santa Catalina no han vuelto a recibir bonos alimenticios. “El primero y único por el momento fue un bono de 400.000 pesos que nos dio la UNGR pero al parecer no ha habido un acuerdo con los establecimientos comerciales y por eso no nos han vuelto a dar ese apoyo”, indicó.

Agregó que las familias continúan viviendo en carpas con la preocupación de que se aproxima una nueva temporada de huracanes que podría ser igual o más fuerte.

“Los baños portátiles ya no están óptimos, es muy difícil garantizar la dignidad humana y la tranquilidad familiar en estas condiciones”, expresó.

De acuerdo con el plan del Gobierno Nacional, el 100% de la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota será en el primer trimestre del próximo año.