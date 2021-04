2.000 policías harán cumplir el confinamiento en Barranquilla

2.000 uniformados en el área metropolitana de Barranquilla y otros mil en los municipios del Atlántico, conformarán las caravanas que recorrerán las calles del departamento para hacer cumplir el confinamiento este fin de semana que inicia desde las 6:00 de la tarde de este viernes hasta las 5:00 de la mañana del lunes 19 de abril.

En el Distrito, las autoridades recorrerán los barrios populares donde se han registrado más denuncias por indisciplina social durante la pandemia, mientras que en las poblaciones, habrá respaldo de drones para tener mayor efectividad en los controles.

Lea también: 10 capturados en una fiesta en Soledad violando toque de queda y la ley seca

Una de las actividades que están generando mayores aglomeraciones son las cuestionadas peleas de gallo, donde pueden haber un centenar de personas sin cumplir los protocolos establecidos.

Las playas en el departamento están cerradas por dos semanas más, al igual que siguen vigentes medidas como el pico y cédula, la suspensión de los planes pilotos de modelos de alternancia en las instituciones educativas y en establecimientos comerciales como bares, billares y discotecas. El pico y cédula también rige para el transporte público de pasajeros.

Transporte público

El transporte público colectivo tendrá operación normal para las personas exentas de las medidas como personal de la salud y trabajadores entre las 5:00 a.m. hasta las 6.00 p.m. durante este fin de semana, con todas las rutas habilitadas, un horario al que se suma Transmetro, donde los primeros despachos de las rutas R1 y B1 saldrán a las 5:00 a.m. del sábado y a las 5:30 a.m. del domingo, mientras que los últimos servicios S1 y S2, que salen desde Joe Arroyo y Parque Cultural respectivamente, hasta el Portal de Soledad, serán despachados a las 6:00 p.m.