Alcalde de Cúcuta se vacunó contra la COVID-19

Acompañado de su señora esposa y cumpliendo lo establecido por el Gobierno Nacional para el proceso de vacunación, el alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez asistió a la unidad básica de Puente Barco Leones para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.



El mandatario se encuentra dentro del nuevo rango de edad que fue determinado por el Ministerio de Salud entre los 65 a 69 años, y por esto tomó la determinación de aplicarse el biológico para poder continuar con sus labores diarias en la calle sin ningún temor.



El mandatario quien no tuvo reacciones adversas al ser inmunizado con una de las vacunas que han llegado al país, le dijo a Caracol Radio que esto debe ser tomado por toda la población como el paso a seguir para lograr vencer la batalla contra la pandemia.



“En Cucuta y Norte de Santander tenemos un proceso de vacunación con suficiente experiencia, yo invito a toda la ciudadanía para que en la medida que sean llamados a su turno correspondiente hagan parte de este proceso que es fundamental para seguir con el autocuidado, al grupo que me correspondía llegó la orden y todos los ciudadanos después de 65 años están siendo citados, si bien está prevista alguna molestia en el caso mío y de mi señora no tuvimos ninguna sensación extraña, además superar ya un momento que llevaba un año largo en el que el alcalde estaba arriesgando su vida permanentemente porque nunca abandoné mis obligaciones, y lo voy a seguir haciendo porque con esta aplicación de la vacuna me quita el temor que tenía”, dijo el alcalde.

Reiteró el llamado a toda la población para llevar a vacunar a los adultos mayores al ser un proceso completamente gratuito, y que se logre llegar a la inmunidad del rebaño que busca el Gobierno Nacional.