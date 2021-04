Excombatientes se educan con ‘Maestro Itinerante’ en los Montes de María

Una motocicleta es el vehículo en el que un docente transita unos 3,5 kilómetros de carretera, entre algunas trochas inclinadas y brincos, para poder llegar a una vereda de El Carmen de Bolívar, donde 15 personas en reincorporación reciben clases a través del modelo flexible de la UNAD con la estrategia ‘Maestro Itinerante’, que consiste en el traslado de docentes hasta las zonas más apartadas del país.

Quienes conocen el territorio, dicen que las dificultades son menores en comparación a las del pasado, y que la vía de acceso es ‘más transitable’, a pesar de que cuando llega el invierno, el lomo de un burro es la única forma de llegar o, en el peor de los casos, la única solución es caminar a expensas de llegar hasta la institución educativa con el barro hasta las rodillas.

Una vez allí, junto a sus otros 14 compañeros de clases, Clemencia*, excombatiente y madre de tres hijos, con 38 años, dice que aquellos aportes que ´Maestro itinerante´ le entrega son un importante insumo para seguir avanzando con la administración de su propio proyecto productivo individual de ganadería. Una vez por semana, con ese interés de aprender a leer y a escribir, reafirma que es inaplazable el tiempo de aprendizaje.

“Me ha parecido importante y me ha gustado por las cosas en las que nos ha estado ayudando. Soy una mujer que no estudió. Y ahora, a la edad que tengo, me llegó esta oportunidad y la estoy aprovechando. Quiero aprender a leer y escribir. Soy una mujer que quiere estudiar”, sostiene Clemencia, convencida de que nunca es tarde para lograrlo.

Agrega que las matemáticas le gustan y las califica como su materia favorita. Aunque se encuentra en el proceso de familiarizarse con las letras y los números, no son del todo desconocidos para ella. “Le pido a Dios que mantenga al profe con fuerza para que siempre pueda llegar hasta aquí, a nuestra vereda. Sueño con seguir echando hacia adelante. En no volver a los tiempos de antes, porque era muy difícil. Me duele decirlo, pero fue muy difícil haberlo vivido”, concluye.

Sobre su proyecto productivo individual, desembolsado con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dice sentirse muy orgullosa. Recibió cuatro vacas embarazadas. Actualmente ya son ocho. “Muy feliz. Han sido vacas sanas y me han dado queso y leche. Me está yendo muy bien”, asegura.

Como Clemencia, en todo el territorio colombiano, incluyendo 286 municipios de 28 departamentos, hay 2.800 excombatientes que cambiaron las armas por los lápices y hoy hacen parte del modelo de la UNAD con la estrategia ‘Maestro Itinerante’. En la región Caribe, la distribución se encuentra así: 44 personas en Bolívar; 51 en Sucre; 60 en Córdoba; 54 en Cesar; y 91 en La Guajira, para un total de 300 excombatientes en esta zona del país.

El modelo de la UNAD con la estrategia ‘Maestro Itinerante’, que es implementado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), mediante convenio interinstitucional con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), es una propuesta de educación flexible que busca que la población de excombatientes acceda a los servicios de alfabetización, educación básica formal y media por ciclos lectivos especiales en la modalidad semipresencial. ‘Maestro Itinerante' permite que la escuela sea quien visite al estudiante.

*Nombre cambiado por petición de la persona en reincorporación.