Más de 1.700 unidades de elementos pirotécnicos fueron incautados en Cartagena

En el marco del plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en Cartagena, con el apoyo de la Alcaldía Distrital, la Secretaria del Interior, el Departamento Administrativo de Salud y el Cuerpo de Bomberos, realizaron la inspección a una bodega donde encontraron más de media tonelada de juegos pirotécnicos.

En un operativo interinstitucional, se logró la incautación de 585 kilos de Pólvora en en una bodega del Mercado de Bazurto, avaluada en mas de 58 millones de pesos.

Entre los elementos incautados se encontraron 1.584 voladores, 134 tortas, 44 bazucas y 12 cohetes.

Es de resaltar, que, durante el control, se suspendió temporalmente la actividad comercial de este establecimiento, como una medida correctivas, por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, relacionados al incumplimiento del Articulo 30 Numeral 1 de la Ley 1801 “Artículo 30. Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, Articulo 1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.”

Es importante destacar, que, estos elementos fueron encontrados en una bodega contigua a un incendio que consumió un local en el Mercado de Bazurto, colocando en riesgo la vida de todas las personas presentes en esa emergencia.

La Policía Nacional sigue realizando un llamado a la ciudadanía para disfrutar de una celebración segura y en paz, evitando el uso inadecuado de pólvora, ya que pueden terminar en consecuencias lamentables para la vida y la integridad de las personas.

“La institución reitera la importancia de que los padres, madres y cuidadores asuman con responsabilidad la supervisión de los menores, evitando que manipulen elementos pirotécnicos que puedan ocasionar graves quemaduras o lesiones. La pólvora debe estar siempre en manos de expertos y en espacios controlados”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.