Comercio nocturno de Armenia exige medidas equitativas frente al COVID-19

A través de un comunicado el comercio nocturno de la ciudad, que abarca Bares, cafés, canchas sintéticas, centros deportivos y restaurantes, se pronunció frente a la medida establecida desde las 10 de la noche a cinco de la mañana, resaltando que absurdamente hace caso omiso a los reales focos de contaminación que se dan durante las horas del día en el centro de la ciudad, las entidades bancarias y empresas de carácter público.

El vocero del sector, Roberto Medina, señaló que las afectaciones económicas son evidentes frente a este tipo de restricciones que considera en nada impacta para disminuir los contagios por COVID-19. Realizó un llamado a la alcaldía para ser consientes con la situación y establecer medidas de manera equitativa.

También señalan que un toque de queda a la hora que no hay aglomeraciones y la gente está en sus casas no sirve de nada por eso insistieron en no afectar este sector de la ciudad que viene reactivándose lentamente.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, manifestó que la decisión del horario se establece por el consumo de licor que podría desencadenar riñas y afectaciones de convivencia generando la propagación del virus. Fue claro en que el autocuidado es lo más indicado para no establecer medidas restrictivas.